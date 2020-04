ACM Aerospace aus Memmingen fertigt textile Schutzausrüstung

Ab 27. März wird unter anderem in Bayern die Maskenpflicht gelten, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Um hierbei zu unterstützen und den Bürgern die Möglichkeit eines solchen Hygieneschutzes zu bieten, stellt der mittelständische, internationale Luftfahrt-Zulieferer ACM Aerospace aktuell in den eigenen Hallen am Standort in Memmingen auch textile Schutzausrüstung her. Das Unternehmen fertigt, entwickelt und zertifiziert normalerweise jährlich über 120.000 Flugzeug- und Helikopterbauteile.

Know-how im Unternehmen bereits vorhanden

Das Know-How von textilen Materialien ist bei ACM Aerospace produktbedingt bereits vorhanden. Dank der vorhandenen Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung sowie in Kooperation mit einer Klinik im süddeutschen Raum, konnte innert kürzester Zeit Prototypen von Schutzkitteln sowie auch einer Mund-Nasen-Schutz Maske (MNS) hergestellt werden.

Hohe Nachfrage nach den Produkten

„Die ersten Schutzkittel werden bereits in Serien produziert. Wir sind zuversichtlich diese bereits in wenigen Tagen an die ersten Auftraggeber ausliefern zu können.“, erklärt Roger Hohl, Managing Director von ACM Aerospace. Der internationale Luftfahrt Zulieferer verzeichne laut Aussage aktuelle eine hohe Nachfrage nach den Produkten. „Wir bekommen Anfragen einerseits aus der Privatwirtschaft von beispielsweise Lebensmittelproduzente, aber auch von Kliniken sowie von staatlicher Seite aus den verschiedenen Ministerien im In- und Ausland“, sagt Hohl weiter.

Herstellung der Schutzausrüstung zum Selbstkostenpreis



Die Corona-Virus Pandemie ist zu einer ernsthaften, globalen Bedrohung herangewachsen. Dies gilt nicht nur für den Mensch, sondern auch für die Wirtschaft. Deshalb sei es der ACM Aerospace als internationaler Luftfahrt Zulieferer laut einer Pressemitteilung ein Anliegen, die Schutzausrüstung zum Selbstkostenpreis zu fertigen.