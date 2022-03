ZF Firmenlauf Friedrichshafen 2022: Was Läufer wissen müssen

Zur 6. Auflage des ZF-Firmenlauf Friedrichshafen werden in den Unternehmen von motivierten Mitarbeitern wieder die Laufschuhe geschnürt und sich gegenseitig angefeuert. Nach zwei Jahren Home-Office und digitalen Meetings, in denen auch der Firmenlauf ausschließlich virtuell stattfinden konnte, wird das Messegelände in Friedrichshafen am Donnerstag, 21. Juli wieder zum Mittelpunkt für zahlreiche Läuferinnen und Läufer. Endlich wieder live im Team mit den Kollegen bei bester Stimmung die 5 Kilometer-Laufstrecke in Angriff nehmen. Gemeinsam laufen und feiern – das simple Geheimrezept für ein großartiges Team-Erlebnis!

Nach 2 Jahren Kontaktbbeschränkungen und Abstandhalten endlich wieder Firmenlauf in Präsenz

Der ZF-Firmenlauf soll live und unter „normalen“ Bedingungen stattfinden und der Optimismus und die Vorfreude bei allen Beteiligten sind groß. „Die Sport- und Freizeitbranche musste die vergangenen zwei Jahre sehr zurückstecken – an zahlreichen Stellen wurden zwar kreative Lösungen gefunden und digitale Brücken gebaut, dennoch ist uns allen klar: Der persönliche Austausch, das gemeinsame Erlebnis und sportliche Erfolge im Team können nur bedingt durch virtuelle Varianten ersetzt werden. Umso wichtiger ist es, dass Veranstaltungen wie der Firmenlauf in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden können. Ich hoffe sehr, dass möglichst viele Läuferinnen und Läufer endlich wieder an den Start gehen können“, betont Bürgermeister Andreas Köster. Auch viele Unternehmen blicken optimistisch auf den Veranstaltungstermin im Juli. „Der ZF-Firmenlauf ist ein tolles Ereignis für unsere Mitarbeiter und ich erinnere mich gerne an die Bilder und Emotionen aus 2019 zurück. Nach zwei Jahren, die geprägt waren von Abstandhalten und Kontaktbeschränkungen, blicken wir nun hoffnungsvoll auf den nahenden Sommer. Ich bin optimistisch, dass der Firmenlauf in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden kann. Wir freuen uns auf ein buntes und sportliches Mitarbeiterevent am 21. Juli“, sagte Christoph Horn, Leiter ZF-Konzernkommunikation.

Live-Musik und vielfältiges Cateringangebot während der Veranstaltung

Damit der Spaß im Vordergrund steht und die Veranstaltung zum Erlebnis wird, wartet auf die Teilnehmer ein attraktives Rahmenprogramm mit Live-Musik auf der Bühne von der Band Project xXx, DJs für die Motivation auf der Laufstrecke und ein vielfältiges Cateringangebot. Die Vorbereitungen für das Live-Event laufen also auf Hochtouren und ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Veranstaltung sind verlässliche Partner. So erklärt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer von n plus sport: „Wir freuen uns über die vielen namhaften Unternehmen, die uns in den vergangen beiden Jahren treu geblieben oder sogar neu hinzugekommen sind und den Firmenlauf unterstützen. Ich bin sicher, dass sie mit ihrer Begeisterung und ihrem Engagement zum Erfolg des ZF-Firmenlauf Friedrichshafen beitragen werden.“

Charity beim Firmenlauf

Auch in diesem Jahr wird das Thema Charity beim Firmenlauf wieder großgeschrieben. Pro Teilnehmer landet 1 Euro im Spendentopf für regionale Projekte und den offiziellen Charity-Partner der Agentur n plus sport: Plan International Deutschland e.V. Einen Teil spendet die Agentur n plus sport bereits im Vorfeld an die Ukraine-Nothilfe von Plan International.

Anmeldung für den Lauf

Unternehmen können ihre Teilnehmer über die Online-Anmeldung für den ZF-Firmenlauf Friedrichshafen bis Montag, 4. Juli registrieren. Alle Teilnehmer erhalten ein Starterpaket mit personalisierter Startnummer und Medaille.