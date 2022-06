So sieht die neue digitale Kfz-Werkstatt der Berufsschule Lindau aus

Digitalisierung

Christian Harrer erklärt Landrat Stegmann die Einsatzmöglichkeiten des VW Jetta Hybrid-Motor Modells im Unterricht. Bild: Landkreis Lindau/Nadja Krassik.

Landrat Elmar Stegmann stellte bei der Eröffnung die neue Ausstattung der digitalen Kfz-Werkstatt an der Staatlichen Berufsschule in Lindau vor. Wie die neue Werkstatt genau ausgerüstet ist und wodurch sie den Schülern ein zukunftsorientiertes Lernen ermöglicht.

„Dem Landkreis als Träger der Schule ist es ein wichtiges Anliegen, dass den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern eine sehr gute Ausstattung für einen möglichst praxisnahen Unterricht zur Verfügung steht,“ sagt der Landrat. Dafür wurden nun über 230.000 Euro investiert.

Digitale Kfz-Werkstatt für zukunftsorientiertes Lernen

Im Vorfeld der Verleihung der Gesellenbriefe sowie der goldenen Meisterbriefe der Handwerkskammer Schwaben am Berufsschulzentrum in Lindau, wurde die neue Kfz-Werkstatt der Berufsschule von Landrat Elmar Stegmann vorgestellt. Unter anderem waren bei der Führung die Schulleiterin Antje Schubert, ihr Stellvertreter Jens Christiansen sowie Studiendirektor Christian Harrer anwesend. Mit der digitalen Kfz-Werkstatt ist ein moderner Fachunterrichtsraum entstanden, in welchem Schülerinnen und Schüler künftig das technische Rüstzeug auf den Weg bekommen, das sie brauchen, um in einem modernen Arbeitsumfeld erfolgreich beruflich tätig sein zu können.

„Wir werden vom Landkreis super unterstützt“

Christian Harrer, der für die Kfz-Technik am BSZ zuständig ist, sprach im Namen der Berufsschule seinen Dank aus und betonte die Vorteile der Werkstatt als wichtigen Fachunterrichtsraum, der nun dank Unterstützung des Landkreises digitalisiert werden konnte. „Wir werden vom Landkreis super unterstützt“, bedankte sich Christian Harrer. In der neu ausgestatteten Werkstatt findet sich der Themenbereich Fahrzeugannahme mit Überprüfung von Fahrwerk und Achsvermessung. In diesem Kontext wurde eine digitale Achsvermessungsanlage installiert. Hier können Messdaten im Klassenzimmer direkt von den Schülerinnen und Schülern ausgewertet sowie Arbeitspläne, Angebote, digital erstellt werden.

Die Ausstattung der neuen Werkstatt

Zur Ausstattung gehört ferner ein digitales ADAS-Kalibriersystem zur Überprüfung und Justierung von Fahrzeugassistenzsystemen. Auch hier können Messdaten direkt im Klassenzimmer von den Schülern und Schülerinnen ausgewertet werden. Ein digitales Scheinwerfereinstellgerät zur Vermessung und Justierung innovativer Scheinwerfersysteme mit Anbindung an die bestehenden Software-Lösungen, ist ebenfalls Teil der modernen Werkstatt. Ein weiterer Bereich, den die Werkstatt abdeckt, ist das Diagnose-Motormanagement und Elektromobilität. Hierfür wurden zwei digitale On-Board Diagnose-Tester zur Überprüfung auf Fahrzeug-Fehlercodes beschafft. Weiter ist die Werkstatt mit einem digitalen Abgasmessgerät und einem digitalen Klimaservicegerät bestückt. Ein Schulungsmotor mit Diagnoseschnittstelle und Zusatzsteuergeräten, Motordiagnose und Fehlersuche mit Software am Diagnoserechner bzw. Fehlersuche mit Diagnosesoftware am Hochvoltsystem, sind ebenfalls Teil der Ausstattung. Zusätzlich wurde eine, für den Projekterfolg unverzichtbare, Hebebühne beschafft. Weiteres Equipment sind zwei Klassensätze à 20 Schüler-Notebooks sowie acht Lehrernotebooks mit Notebookwagen und eine interaktive Tafel.

Die Finanzierung des Projektes

Insgesamt wurden in die Kfz-Werkstatt und den Fachunterrichtsraum über 230.000 Euro investiert. Den Löwenanteil daran trägt der Freistaat Bayern. Landrat Stegmann dankte dem Freistaat sowie dem Kreistag für die Bereitstellung der finanziellen Mittel: „Mit dieser Investition in unseren Bildungsstandort ist das Geld bestens angelegt und unterstreicht einmal mehr unser stetes Bemühen, den Landkreis als Bildungsregion fortlaufend weiterzuentwickeln.“