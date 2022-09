Ausbildungsbeginn

Rose Plastic in Hergensweiler freut sich über neue Azubis

Sie starten dieses Jahr bei Rose Plastic ins Berufsleben (v. links): Melvin Ruhhammer, Vincent Achberger, Domenico Markovic, Johannes Wieder, Julius Breitwieser, Kai Schwitalla, Florian Roy und Timon Stadler. Foto: Rose Plastic

Acht Auszubildende sind am 1. September bei Rose Plastic ins Berufsleben gestartet. Der Hersteller von Kunststoffverpackungen bildet damit am Stammsitz in Hergensweiler derzeit insgesamt 15 junge Menschen in gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereichen aus.

Mit ihrer Ausbildung bei Rose Plastic legen die acht jungen Leute einen wichtigen Grundstein für ihr weiteres Berufsleben. Zwei von ihnen erlernen den Beruf des Verfahrensmechanikers. Drei weitere werden zum Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker sowie zum Medientechnologe Siebdruck ausgebildet. Zudem starten ein Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und ein Technischer Produktdesigner ihre Ausbildung. Ergänzt wird die Runde durch einen Azubi, der sein Studium für BWL-Industrie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg (DHBW) und bei Rose Plastic absolviert. Das Studium verknüpft die praktische Arbeit im Unternehmen mit theoretischen Vorlesungen an der Hochschule.

Siegel als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Bereits zum vierten Mal in Folge hat das Hergensweiler Unternehmen Rose Plastic 2022 das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb" erhalten. Die Daten für die Zertifizierung werden dabei anhand von Befragungen erhoben. Das Zertifikat soll jungen Leuten eine Orientierungshilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz geben. Besonders gut abgeschnitten hat Rose Plastic – wie in den Jahren zuvor – in punkto Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und dem Image als Ausbildungsbetrieb.

Gute Übernahmechancen

„Wenn unsere Azubis während der Ausbildungszeit motiviert sind und sich durch die eigene Arbeit und das Verhalten qualifizieren, haben sie sehr gute Übernahme- und Zukunftschancen", betont Lea Klein, Ausbildungsleiterin bei Rose Plastic.