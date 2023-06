Rose Plastic feiert gleich zwei Jubiläen

70 Jahre

v.l.:Christian Straub, Geschäftsführer rose plastic AG, Thiemo Rösler, CEO rose plastic AG, Bernd Gerber, Geschäftsführer rose plastic medical packaging GmbH. Quelle: rose plastic

Dieses Jahr feiert Rose Plastic gleich zwei Jubiläen: 70 Jahre Rose Plastic, zehn Jahre Medical Packaging. Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Geblieben ist allerdings das Pionierdenken, das der Firmengründer Ernst Rösler dem Unternehmen damals mit in die Wiege gelegt hat.

„Früher hatte eine Verpackung eine engere Bedeutung“, erzählt Thiemo Rösler, der Rose Plastic seit 2014 in dritter Generation leitet. Heute müsse eine Verpackung den Inhalt nicht nur schützen, denn auch Funktion oder Warenpräsentation spielen eine große Rolle. „Praktisch vollenden wir mit unseren Verpackungen die Produkte unserer Kunden.“ Der eine oder andere hat diese Verpackungen im Baumarkt vielleicht schon einmal in der Hand gehalten: Kassetten oder Koffer aus Kunststoff, bestückt mit Bohrern oder anderen Werkzeugen. Doch obwohl Rose Plastic bei Werkzeugverpackungen aus Kunststoff Weltmarktführer ist, setzen Hersteller von Konsumgütern und Markenartikeln ebenfalls auf die Produkte des B2B-Unternehmens. So gehören auch Hülsen und Boxen sowie Transport- und Ordnungssysteme aus Kunststoff zum Portfolio des Unternehmens.

Internationale Präsenz

Seit der Gründung im Jahr 1953 hat sich Rose Plastic zu einer global agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem Hauptsitz in Hergensweiler, Werken in den USA, Brasilien, China und Indien sowie Vertriebsniederlassungen in Frankreich, Spanien, Italien, England, wie auch Südkorea ist das Unternehmen international breit aufgestellt.

Im Jahr 2013 wurde dann die Rose Plastic Medical Packaging GmbH gegründet. Das Unternehmen ist Entwickler und Hersteller von Verpackungslösungen für sterile und unsterile Produkte, die in den Bereichen Medizintechnik, Dental, Healthcare sowie im Labor und in der Diagnostik gebraucht werden. Produziert wird in Deutschland und in den USA mit integrierter Reinraumfertigung, zertifiziert nach DIN EN ISO 13845. Schon vor der Gründung des Tochterunternehmens lieferte Rose Plastic Verpackungslösungen in die Medizintechnikbranche. „In diesen Bereich zu investieren und Verpackungslösungen zugeschnitten auf die Anforderungen der Medizinbranche zu entwickeln, war ein folgerichtiger Schritt, um ein zweites Standbein innerhalb Rose Plastic aufzubauen“, bestätigt Bernd Gerber, Geschäftsführer der Rose Plastic Medical Packaging GmbH.

Nachhaltigkeit als Verantwortung

Gleich mehrere Wege schlägt Rose Plastic in Richtung Nachhaltigkeit ein. „Uns ist bewusst, dass wir als kunststoffverarbeitendes Unternehmen hier in der Verantwortung stehen“, betont Christian Straub, Geschäftsführer der Rose Plastic AG. So setzt das Unternehmen im Sinne der Kreislaufwirtschaft beim Rohstoff verstärkt auf Rezyklat. Daneben wird seit langem mit Monokunststoffen gefertigt, die sich im Gegensatz zu Verbundmaterialien leichter recyceln lassen. „Auch produzieren wir unsere Verpackungen lokal dort, wo sie gebraucht werden. So sparen wir CO2 Emission durch lange Transportwege“, erklärt Straub.

Auf die Frage hin, wie man es schafft, sieben Jahrzehnte am Markt zu bestehen antwortet Thiemo Rösler: „Unser Erfolg basiert auf unseren motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“. Ihre Einsatzbereitschaft und Loyalität hätten der Erfolg erst möglich gemacht. Besonderes Augenmerk legt man bei Rose Plastic auf die Aus- und Weiterbildung. „Wir bilden hier am Stammsitz in Hergensweiler seit Jahrzehnten junge Leute aus und entwickeln sie in ihren Aufgaben“, so Straub. So seien im Laufe der Zeit breite und interessante Berufsbilder für Fachkräfte entstanden. Auch wenn das Unternehmen seine Standorte weltweit weiter ausbauen will, wird zusätzlich am Stammsitz in Hergensweiler investiert. Denn eines ist klar für die Eigentümerfamilie: „Unsere Wurzeln sind hier in der Region“.