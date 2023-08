Rolls-Royce Power Systems verzeichnet Gewinn-Rückgang

Bilanz

Die Bilanz ist bei Rolls-Royce Powersystems positiv. Foto: Rolls-Royce

Die Krisenstimmung schlägt sich in den Zahlen von Rolls-Royce Powersystems nieder. Denn sowohl der Auftragsbestand als auch der Gewinn liegt niedriger, als im Vorjahr. Weshalb das Management trotzdem zufrieden ist.

Der bereinigte Umsatz des Geschäftsbereichs Power Systems von Rolls-Royce stieg in der der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf rund zwei Milliarden Euro. Der Auftragsbestand für die Jahre 2023 und 2024 liegt auf Rekordniveau, meldet das Unternehmen. Der operative Gewinn bewegt sich mit 143 Millionen Euro in etwa auf der Höhe des Vorjahres. „Dieses signifikante Umsatzwachstum im oft nicht so starken ersten Halbjahr 2023 ist ein Erfolg unserer Anstrengungen, vorhandene Potentiale zu heben und die Performance unseres Geschäftsbereichs zu verbessern“, sagt Dr. Jörg Stratmann, CEO von Rolls-Royce Power Systems.

Rolls-Royce meldet weniger Aufträge als im Vorjahr

Der Auftragseingang lag mit 2,2 Milliarden Euro um 14 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Zu den wichtigsten Aufträgen im Berichtszeitraum gehörten für die Lieferung von Motoren für den Yachthersteller Ferretti, Folgeaufträge für Bahn-Powerpacks von Hitachi und ein zweiter Vertrag über die Lieferung von mtu-Generatoren für das Fregattenprogramm der US-Marine.

Die bereinigten Umsatzerlöse stiegen um 24 Prozent auf zwei Milliarden Euro, die Serviceumsätze um 10 Prozent aufgrund intensivierter Servicevertriebsaktivitäten. Der Neugeschäft-Umsatz stieg um ein Drittel, angetrieben durch eine erhöhte Auslieferung stationärer Energieanlagen und einen anhaltend starken Absatz mobiler Antriebslösungen in den Segmenten Marine und Bergbau.

Der Gewinn von Rolls-Royce ist geschrumpft

Der bereinigte Betriebsgewinn belief sich auf 143 Millionen Euro mit einer Marge von 7,0 Prozent, was einem Rückgang von 1,7 Prozent-Punkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Für den weiteren Verlauf des Gesamtjahrs geht das Unternehmen von einer Verbesserung der operativen Marge auf Grund von Preismaßnahmen, Kosteneffizienzen und saisonal bedingt höherem Volumen von einer positiven Entwicklung aus.

So bewertet CEO Stratmann die aktuelle Entwicklung von Rolls-Royce

„Wir verfolgen unseren eingeschlagenen Kurs, profitabel zu wachsen – mit den ersten Erfolgen. Dazu haben wir zahlreiche Maßnahmen erfolgreich eingeleitet und umgesetzt. Dabei unterstützen wir mit unseren Produkten und Lösungen verlässlich unsere weltweiten Kunden, ihre Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. So beispielsweise mit unseren mtu-Motoren, die für den Betrieb mit alternativen Kraftstoffen wie HVO freigeben wurden. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in verschiedene Industrien“, betont Jörg Stratmann.