Fachmesse Pferd Bodensee verzeichnet mehr als 30.000 Besucher

Die diesjährige internationale Fachmesse Pferd Bodensee verband Reitkunst mit Produktangeboten von 431 Ausstellern. An den drei Messetagen wurden insgesamt 30.700 Besucher gezählt. Trotz einem Defizit von 3.200 Besuchern, kam die Messe, laut eigenen Aussagen, zu einem insgesamt positiven Ergebnis. So sorgte die Fachmesse für zwei ausverkaufte Abend-Shows.

Hohes Interesse am Thema Reiten

Das Markenzeichen der Fachmesse ist die Mischung aus fachlicher Kompetenz und dem Programm. So standen nicht nur Fahrsport, Freiheitsdressur und eine Feuershow auf der Tagesordnung, sondern auch das Engagement im Umgang mit Pferden. Dabei sei das Interesse am Thema Reiten laut Veranstalternach wie vor ungebrochen. Eine Premiere im Programm war „Facets of Riding“ am Sonntag, welches für große Aufmerksamkeit gesorgt haben soll. Dabei demonstrierten Reitexperten die Facetten des Reitsports sowie des Züchtens. Außerdem bekamen die Zuschauer einen Einblick in verschiedene Reitstile, wie ins „Cutting“ beim Westernreiten. Insgesamt konnten über 300 Pferde in unterschiedlichen Reitringen beobachtet werden.

Besondere Lage

Grund für die Anziehungskraft der Pferdemesse sei außerdem die Lage am Dreiländereck zwischen Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. So sind Besucher sowie Aussteller aus verschiedenen Ländern vertreten. „Die Pferd Bodensee bietet eine sehr gute und höchst umfassende Mischung zwischen Pferdesport, Entertainment, Zucht und Haltung. Wir haben hier erneut ein stark ausgeprägtes fachliches Programm für die gesamte Reiterbranche geboten“, zog die Messeleitung am Sonntag zum Finale ein positives Fazit. Somit habe die internationale Fachmesse ihr Einzugsgebiet zwischen den drei Ländern erhöhen können.

Unternehmen aus dreizehn Ländern

Auch der Messe-Chef Klaus Wellmann und Bereichsleiter Roland Bosch freuten sich über die Besucher-Resonanz der drei Messetage. „Auch ein Aussteller-Plus bedeutet bei insgesamt 431 Unternehmen aus dreizehn Ländern ein gutes Ergebnis“, so Projektleiter Bosch. „Die Pferd Bodensee ist die wichtigste Fachmesse im süddeutschen Raum sowie in der Schweiz und in Österreich.“

Nächster Messe-Termin

Die internationale Fachmesse Pferd Bodensee in einem Zyklus von zwei Jahren statt. So ist die nächste für den 11. bis 13. Februar 2022 terminiert.