Das ist die neue Generalanwältin bei Rolls Royce

Die international ausgebildete Juristin hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Rechts-, Compliance-, Datenschutz- und Transaktionsbereich gesammelt. So war sie unter anderem als Bereichsleiterin für Recht, Compliance, Datenschutz und IT-Security bei global agierenden Konzernen verschiedener Branchen sowie als Rechtsanwältin bei internationalen Wirtschaftskanzleien tätig.

Die bisherige berufliche Laufbahn Aigners

Vor ihrem Wechsel zu Rolls-Royce war Kathrin Aigner Chief Compliance Officer und Konzerndatenschutzbeauftragte des Immobilien-Investmentunternehmens Corestate Capital Group, wo sie die eigenständige Compliance-Abteilung aufbaute und leitete. Zuvor arbeitete sie bei der internationalen Kanzlei Hogan Lovells, für die sie bereits bis 2010 arbeitete. Vor ihrer ersten Station bei Hogan Lovells war sie unter anderem bei den Kanzleien Weil Gotshal & Manges sowie Mayer Brown tätig. Auf Unternehmensseite baute sie bei der Monier Gruppe, einem global tätigen Baumaterialhersteller, als Chief Compliance Officer ebenfalls die weltweite Compliance-Abteilung auf und leitete die Rechtsabteilung für Dach bei der internationalen CWT-Gruppe.

In mehreren Ländern offizielle Zulassung zur Rechtsanwältin

Kathrin Aigner ist als Rechtsanwältin in New York, England & Wales und Deutschland sowie am United States Supreme Court zugelassen. Sie studierte Jura in Frankfurt/Main, wo sie ihr erstes und zweites juristisches Staatsexamen ablegte und absolvierte ihr LL.M.-Studium an der University of Texas.

Freude auf die Zusammenarbeit

In ihrer Funktion berichtet Kathrin Aigner an Vorständin Dr. Thelse Godewerth. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Kathrin Aigner eine international erfahrene und versierte Persönlichkeit für diese wichtige Position gewonnen haben. Mit ihrer umfassenden Erfahrung besonders bei Rechts-, Compliance- und Datenschutzthemen wird sie die weitere Transformation von Power Systems insbesondere bei den wichtigen Fragen der Digitalisierung und der Sustainability aktiv begleiten und weiterbringen“, freut sich Dr. Thelse Godewerth auf die Zusammenarbeit. Zusätzlich berichtet Kathrin Aigner an den Group General Counsel Mark Gregory.