Das erwartet die Gäste der 60. Interboot in Friedrichshafen

Zu ihrem runden Geburtstag verzeichnet die 60. Interboot enorme Zuwächse: 50 Prozent mehr Ausstellungsfläche, 40 Prozent mehr Aussteller, auch die Zahl der Boote ist im Vergleich mit der Special Edition der internationalen Wassersport-Ausstellung im Jahr 2020 um 40 Prozent gestiegen. „Wir haben wieder deutlich mehr Fahrt aufgenommen und sind damit absolut auf Kurs“, freut sich Interboot-Projektleiter Dirk Kreidenweiß gut drei Wochen vor Messebeginn über ein vielversprechendes Zwischenergebnis, das beinahe an die Veranstaltungen vor der Pandemie heranreicht. Die Wassersportbranche verzeichnet ebenfalls gute Umsatzzahlen im Boots- und Zubehörbereich. Mit 86 Prozent blicken nach Angaben des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft so viele Unternehmen wie noch nie optimistisch in die Zukunft.

Als erste Wassersportmesse im Jahr 2021 feiert die Interboot vom 18. bis 26. September 2021 eine besondere Ausgabe: Zum 60. Mal treffen sich Wassersportler und Fans von Segel- und Motorbooten sowie Funsport auf dem Messegelände in Friedrichshafen, um sich bei über 260 Ausstellern über die neuesten Trends und Produkte zu informieren. Aufgrund ihrer Lage in einer internationalen Wassersportregion zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland hat sich die Interboot in den vergangenen sechs Jahrzehnten als Wassersport-Treffpunkt entwickelt. Auch Italien und Frankreich sind nicht weit entfernt. Das Mittelmeer ist, wie die vielen Binnenseen in den genannten Ländern, auf der Wassersportmesse am Bodensee immer ein wichtiges Thema.

Neben dem Einkaufserlebnis werden fachliche Vorträge von Experten angeboten, auch praktische Tipps und visuelle Highlights stehen auf dem Programm. Passend zum runden Geburtstag können sich die Gäste in einer Sonderschau auf eine Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Wassersport begeben. Zu sehen sind auf der Messe Segel- und Motoryachten, Elektroboote, Schlauchboote, Jollen, Kites, SUP-, Surf- und Wakeboards, Motoren, Elektronik, Kleidung und alle Arten von Zubehör. Aufgestellt wird in sechs Messehallen, im Foyer und im Freigelände West. Auch Test- und Probefahrten auf dem Bodensee können bei den Ausstellern in den Messehallen vereinbart werden.

„Nachdem die Geschäfte bereits im vergangenen Jahr ausgesprochen gut gelaufen sind, ist die Vorfreude der Unternehmen auf die weltweit erste große Indoor-Veranstaltung des Jahres sehr groß“, sagt Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Wer noch Tipps für den nächsten Segel- oder Motorboottörn sucht, erhält bei der Charterberatung detaillierte Informationen zu einzelnen Revieren. Ob Kanaren, Türkei, Griechenland oder Karibik: Experten wie Michael Amme und Jürgen Straßburger geben ihr Wissen kostenfrei weiter.