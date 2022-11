Bundeskanzler Olaf Scholz besucht ZF Friedrichshafen

Mobilität

Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch bei Zf in Friedrichshafen. Foto: Zf

Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei einem Besuch des Technologiekonzerns ZF in Friedrichshafen ein Bild über den Wandel des Unternehmens in der Automobilindustrie gemacht. Dabei ging es vor allem um die Rolle des Technologiekonzerns in der Mobilitätswende. Wie sich ZF vom klassischen Industrieunternehmen zum Hightech-Konzern entwickeln möchte.