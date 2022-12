Duale Studenten von ZF absolvieren Abschluss in Friedrichshafen

Fachkräfte

34 duale Studenten haben bei ZF ihr Studium mit Bestnoten absolviert. Foto: ZF

Als nach eigenen Angaben „extrem beeindruckend“ würdigte Ausbildungsleiter Harald Dämpfle die Leistungen der neuen Kollegen. Diesem Lob schloss sich Standortleiter Kleber Vinhas im Rahmen eines Festakts im ZF Forum an. „Sie starten als Top-Performer“, sagte Vinhas, welcher den Absolventen drei Ratschläge mit auf den Weg gab: „Sammeln Sie Erfahrungen, suchen Sie Herausforderungen und achten Sie darauf, dass sich Ihre Fach- und Sozialkompetenz gleichermaßen entwickelt.“

Auszeichnung mit dem Coperion Preis

Als Jahrgangsbester schloss Noah Vonier sein Studium mit einer Gesamtnote von 1,1 ab. Damit wurde er zugleich der jahrgangsbeste Maschinenbauer des Technikcampus Friedrichhafen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg. Er erhielt den Coperion Preis in Höhe von 2.500 Euro. Während seiner Ausbildung lag sein Interesse auf dem Bereich Forschung und Entwicklung bei mechatronischen Systemen. Daher wird er im Anschluss das Masterstudium „Mechatronische Systementwicklung“ an der Hochschule Pforzheim aufnehmen. Zudem erzielten sieben ZF-Absolventen in ihren Bachelorarbeiten eine 1,0.

Gleichmäßige Verteilung der Absolventengruppen

Zudem spiegelt sich die digitale Transformation des Konzerns ebenfalls in den Absolventengruppen wider. Zwar stellen die Maschinenbauer mit elf Absolventen die größte Gruppe dar. Aber die Informatiker und Wirtschaftsinformatiker folgen dicht dahinter mit zehn Studenten. Darunter befinden sich die ersten Abgänger in der Fachrichtung Data Science.