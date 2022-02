Bodensee-Airport Friedrichshafen schafft neue Flugverbindung

Wizz Air baut ihr Streckennetz mit dem Flughafen Friedrichshafen stetig und konsequent aus. Tirana heißt das neue Flugziel der Wizz Air, welches ab 11. April 2022 zweimal wöchentlich ab Friedrichshafen angeflogen wird. Montags und freitags sollen dann Flieger die albanische Hauptstadt ansteuern.

Tirana habe sich in den letzten Jahren zu einem Geheimtipp in Sachen Tourismus entwickelt. Zudem sollen auch die immer stärker wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Albanien zunehmend an Bedeutung gewinnen. In zwei Stunden Flugzeit soll es dann vom Bodensee aus Bayerisch-Schwaben in den Osten gehen.

Geflogen wird jeweils montags und freitags um 09:35 Uhr, während der Rückflug in Albanien um 07:00 Uhr starten soll. „Wir freuen uns über dieses neue Angebot der Wizz Air und wir sind sicher, dass nicht nur albanische Mitbürger, sondern auch viele Touristen dieses tolle Angebot annehmen,“ erklärt Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports Friedrichshafen.

Der Bodensee-Airport ist der südlichste Verkehrsflughafen Deutschlands und liegt unweit von Österreich, der Schweiz und Liechtenstein in Baden-Württemberg. Vom Bodensee-Airport aus gibt es direkte Flugverbindungen etablierter Fluggesellschaften in Urlaubsgebiete und Zielen für den völkerverbindenden Besuchsverkehr sowie Umsteigeverbindungen. Der direkte Anschluss vom Bodensee-Airport an das weltweite Streckennetz im Linienverkehr an das Star Alliance-Drehkreuz der Lufthansa in Frankfurt ermöglicht alle Verbindungen in die Welt.