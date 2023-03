Neuer Investor steigt bei Monta Klebebandwerk in Immenstadt ein

Gesellschafterwechsel

Das Werkgelände der Monta Klebebandwerk GmbH in Immenstadt. Foto: Monta Klebebandwerk GmbH

Ein Gesellschafterwechsel bei Monta soll neue Gelder frei machen. Wer sich außerdem fortan am Immenstädter Unternehmen beteiligt.

Die Monta Klebebandwerk GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit 150 Beschäftigten am Produktionsstandort in Immenstadt. Als größter deutscher Hersteller hat sich der Betrieb auf die Fertigung von Klebebändern auf Naturkautschukbasis spezialisiert. Monta ist ein international ausgerichtetes Unternehmen mit einem weltweiten Netz aus Kunden, Lieferanten sowie zwei Tochtergesellschaften in Ungarn und Rumänien. Zu den Abnehmern gehören Firmen aus dem Verpackungsfachhandel, Druckereien, Converter, Verpackungsmaschinenhersteller und Industrie-Anwender. Jetzt schlägt Monta mit einem neuen Gesellschafter das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte auf.

Welchen Nutzen hat der neue Geldgeber für Monta?

Seit Anfang November ist dieser an dem bayerischen Unternehmen beteiligt und stellt ein Finanzierungspaket einschließlich Betriebskapital zur Verfügung. Damit soll die Entwicklung des Unternehmens weiter vorangetrieben werden. Der neue Investor verfüge über umfangreiche Expertise im Verpackungsbereich und bringe damit beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit. Darüber hinaus hat sich auch die Geschäftsleitung von Monta am Immenstädter Unternehmen beteiligt. Gemeinsam werde der strategische Fokus weiterhin auf die etablierten Unternehmenswerte Service, Kooperation, Qualität und den Ausbau des nachhaltigen Produktportfolios gelegt. Die betrieblichen Abläufe des global agierenden Herstellers von Selbstklebebändern sollen durch diesen Schritt nicht beeinflusst werden. Somit gebe es auch für Kunden und Lieferanten keinerlei Veränderungen.

Monta befindet sich im stetigen Wandel

Bei der Gründung 1855 als „Mechanische Bindfadenfabrik Immenstadt“ war der Betrieb auf Bindfäden sowie Hanfseile spezialisiert. Seit mittlerweile mehr als 50 Jahren werden in Immenstadt Klebebänder für Verpackungstechnik und Industrieanwendungen entwickelt und hergestellt. Nachhaltigkeit sei ein wichtiger Bestandteil der Monta-Unternehmensstrategie. Bereits Ende 2019 startete die Firma das Greenline Produktsortiment. Dieses sei industriell kompostierbar und bestehe zu 90 Prozent aus biobasierten Rohstoffen. Seit August 2021 produziere Monta alle Greenline Produkte klimaneutral, mithilfe der Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte als Emissionsausgleich. Das Unternehmen hat zudem eine Corporate Social Responsibility Strategie entwickelt. Damit soll neben der ökologischen Ausrichtung auch an sozialer, gesellschaftlicher und ethischer Nachhaltigkeit gearbeitet werden.