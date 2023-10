Gemeinsame Sache: Kemptener Numbat wird E-Partner von Norma

Kooperation

Numbat hat mit Norma eine Kooperation zum Ausbau von Schnellladesäulen bekannt gegeben. Foto: Numbat

Norma, eines der führenden deutschen Discount-Unternehmen und das Cleantech Unternehmen Numbat gehen zukünftig gemeinsame Wege. Ziel sei es, den Ausbau der Schnellladepunkte in Deutschland deutlich voranzubringen. Damit soll auch die Solarstrom-Strategie und das nachhaltige Energiemanagement von Norma unterstützt werden. Dadurch entstehen auf zahlreichen Filialen der Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG aktuell große Fotovoltaikanlagen mit jeweils 160 kWp Leistung. Genutzt werden diese, um das Energiemanagement der Filialen zu optimieren. Ergänzt werden diese Bemühungen zukünftig von der Kooperation mit dem Kemptener Cleantech-Unternehmen Numbat. Es unterstützt mit seinen Schnellladesäulen den Ausbau der Ladeinfrastruktur auf den Parkplätzen der Lebensmittel-Kette und liefere damit einen wichtigen Baustein zum Energiemanagement und der E-Mobilität.

Was leisten die Ladepunkte von Numbat

Die von Numbat installierten Schnellladesäulen bieten zwei Ladepunkte, an denen E-Autos mit bis zu 300 kW geladen werden können. Damit sollen E-Autos in 15 bis 20 Minuten wieder aufgeladen sein. Die Numbats, in deren Inneren sich ein Batteriespeicher mit 200 kWh Kapazität befindet, können an die bestehende Hausleitung angeschlossen werden. Die Batteriespeicher lassen sich dann unter anderem mit dem selbsterzeugten PV-Strom aufladen, um diesen entweder zu einem späteren Zeitpunkt wieder an die Filiale zurückzuleiten oder an die E-Fahrzeuge der Norma-Kunden abzugeben.

100 Numbats sind erst der Anfang

Im ersten Schritt werden über 100 Numbats an Norma-Filialen aufgestellt. Der weitere Ausbau wird dann darauf aufbauend geplant. Durch die einfache und unkomplizierte Installation der Numbats kann mit dem Aufbau noch in diesem Jahr begonnen werden. Planung, Installation, Betrieb und Wartung der Systeme werden komplett von Numbat übernommen. Katja Heck, Leiterin Kommunikation bei Norma, sagt dazu: „Mit dem massiven Ausbau der Fotovoltaik auf unseren Filialen setzen wir ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, ein modernes Energiemanagement und die Mobilität von morgen bei Norma. Die Firma Numbat ist hierfür der optimale Partner, da ihre Systeme sich problemlos an unsere PV-Anlagen anschließen lassen, das Energiemanagement optimal unterstützen und unseren Kunden die Möglichkeit zum schnellen Laden während des Einkaufs ermöglichen.“

Numbat freut sich auf die Kooperation

Martin Schall, Geschäftsführer Numbat, ist stolz auf die zukünftige Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Norma. Schon heute sind die Anstrengungen von Norma im Bereich der Kreislaufwirtschaft und damit verbundener Ressourcenschonung beeindruckend. Dass wir mit unseren Numbats nun das Energiemanagement der Filialen optimieren dürfen, freut uns deshalb besonders. Zudem bekommen die Kundinnen und Kunden von Norma so die Möglichkeit, ihre E-Autos mit Strom zu laden, der gewissermaßen direkt von der Sonne in ihre Batterie fließt.“