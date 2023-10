Patrizia investiert in Millionenhöhe in Start-up Numbat

Infrastruktur

Gründer und Geschäftsführer des Startups Numbat: Martin Schall und Maximilian Wegener. Foto: Numbat

Die abgeschlossene Finanzierungsrunde mit Patrizia und einem deutschen Bankenkonsortium ermöglicht es Numbat tausende neue Schnellladepunkte in Deutschland zu installieren. Numbat wird damit zu einem der am schnellsten wachsenden Start-ups in Deutschland.

Das gesamte Investitionsvolumen von Patrizia zusammen mit einem deutschen Bankenkonsortium unter der Führung der DAL (Deutsche Anlagen-Leasing) beläuft sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag und ermöglicht somit die Finanzierung der laufenden und zukünftigen Projekte von Numbat.

Mit diesem Konzept konnte Numbat die Investoren überzeugen

Das Konzept von Numbat: Die Kombination aus Schnellladesäule und Batteriespeicher ermöglicht High-Power Charging an jedem Ort, unabhängig vom Stromnetz. Diese Technologie soll eine schnelle und unkomplizierte Installation ermöglichen und gleichzeitig bestehende Netze durch ein eigenes, intelligentes Energiemanagement entlasten. Die Integration von PV-Anlagen vor Ort kann sicherstellen, dass das Schnellladen nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich ist.

Mit bereits bestehenden Verträgen mit nationalen Unternehmen wie u.a. tegut…, Norma, Euronics und Hagebaumarkt ist es möglich, tausende Schnellladepunkte zu installieren und betreiben. Mit den Mitteln von Patrizia in Kombination mit Fremdkapitalgebern sind Investitionen deutlich über eine Milliarde Euro realisierbar.

„Die Unterstützung des Übergangs zu erneuerbarer Energie ist eine unserer wichtigsten langfristigen Investitionsvorhaben, um die Transformation unserer Mobilitätsinfrastruktur zu beschleunigen. Elektromobilität spielt eine bedeutende Rolle auf unserem Weg zu „net zero“ und bei der Schaffung intelligenterer, sauberer und nachhaltiger Infrastruktur für Städte und Gemeinden“, begründet Matteo Andreoletti, Head of Infrastructure Europa und Nord Amerika bei Patrizia das Engagement des Unternehmens und ergänzt: „Wir freuen uns, unsere Expertise sowohl im Bereich erneuerbare Energien als auch bei smarten Lösungen für städtische Infrastrukturen in unserer engen Partnerschaft mit Numbat voll auszuschöpfen, um Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und die nachhaltige Energiewende in Deutschland und darüber hinaus zu beschleunigen.“

So schätzt Co-Founder Martin Schall die Kooperation mit Patrizia ein

Martin Schall, der Numbat im Februar 2021 gegründet hat, freut sich über die Investition von Patrizia: „Die harte Arbeit hat sich gelohnt, denn nun können wir in die Phase starken Wachstums eintreten und Numbat sowohl national als auch international rasant skalieren. Die Kunden sind bereit einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende durch Numbat beitragen zu können, die Verträge sind unterzeichnet und weitere Kooperationen stehen unmittelbar bevor. Die Hardwareverfügbarkeit ist gesichert und unser Team ist bereit Numbat als Marktführer zu etablieren.“