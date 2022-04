Firma Geiger unterstützt soziale und kulturelle Projekte

Im Jahr 2021 war die Spendenbereitschaft so hoch wie nie. Gerade in Zeiten der Pandemie rückte in der Gesellschaft die Wichtigkeit von Themen wie Bildung und Jugendarbeit, Soziales und Inklusion, Gesundheit und Vorsorge, sowie Vereinswesen und Kultur verstärkt ins Bewusstsein. Damit wuchs auch das Bedürfnis Projekte aus diesen Bereichen zu unterstützen.

Rekordhöhe erreicht

So hat der gesammelte Spendenbetrag eine neue Rekordhöhe in der Vereinsgeschichte erreicht. Die diesjährigen Empfänger:innen dürfen sich über insgesamt 60.000 Euro freuen. Bei der repräsentativen Übergabe wurden bereits den ersten vier Begünstigten ihre Spendenschecks ausgehändigt. Die weiteren über 30 Überreichungen folgen dann an mehreren Terminen im April und Mai. „Wir bedanken uns ganz herzlich, für die überwältigende Spendenbereitschaft und hoffen natürlich, den aufgestellten Rekord im nächsten Jahr erneut knacken zu können“, so der 1. Stellvertretende Vorsitzende Alexander Geiger.

Unterstützung kleiner Projekte und Organisationen

„Als Allgäuer Familienunternehmen ist es uns besonders wichtig, die kleinen Projekte und Organisationen in unserer Heimat zu unterstützen. Sie machen das Leben hier für uns, unsere Mitarbeitenden und Mitmenschen so lebenswert und vielfältig“, betont Ulrich Geiger, Vorsitzender des Sternenhimmel Allgäu e.V.

Selbstgegründete Karitative Organisation

Seit vielen Jahren engagiert sich die Geiger Facility Management Dienstleistungsgruppe bereits für die unterschiedlichsten karitativen und sozialen Projekte in und um die Region Allgäu / Schwaben. So entschied man sich 2008 dazu, die sozialen Aktivitäten unter einem Dach zu bündeln und gründete den Sternenhimmel Allgäu e. V.