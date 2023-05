Firma Dorr erhält Gold-Urkunde des Bayerischen Umweltministeriums

Auszeichnung

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (links) überreicht Christian Geiß, Prokurist und Vertriebsleiterbei der Dorr Unternehmensgruppe, die Auszeichnung in Gold. Foto: STMUV Bayern

Das Allgäuer Unternehmen ist in Sachen Umweltschutz engagiert. Deshalb erhielt die Dorr Unternehmensgruppe nun eine spezielle Auszeichnung. Was genau dahinter steckt.

Die Dorr Unternehmensgruppe wurde für ihr dauerhaftes Engagement am Umwelt- und Klimapakt Bayern mit der Gold-Urkunde ausgezeichnet. Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist eine der erfolgreichsten Umweltinitiativen deutschlandweit. Unternehmen, die zum fünften Mal in Folge an der Initiative des Umweltministeriums teilnehmen, erhalten eine besondere Auszeichnung.

Umweltminister Thorsten Glauber überreicht die Auszeichnung

Nun überreichte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber die Gold Urkunden an insgesamt 100 Teilnehmer aus Oberbayern und Schwaben im Schloss Nymphenburg in München. Für die Dorr Unternehmensgruppe nahm Prokurist und Vertriebsleiter Christian Geiß die Ehrung entgegen. Insgesamt beteiligen sich mehr als 1.600 bayerische Unternehmen und Einrichtungen aus der Wirtschaft am Umwelt- und Klimapakt Bayern, der 1995 ins Leben gerufen wurde.

So qualifizierte sich die Dorr Unternehmensgruppe für die Auszeichnung

Die beteiligten Unternehmen wie die Dorr Unternehmensgruppe ergreifen und dokumentieren freiwillig und eigenverantwortlich eine Vielzahl innovativer Umwelt- und Klimamaßnahmen. Im Fokus stehen dabei Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Entsorgung und Recycling, Umgang mit Kunststoff und Nachhaltigkeit.