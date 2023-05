Emmi-Mobil präsentiert sich im Bundeswirtschaftsministerium

Mobilität

Dr. Marina Hofmann (Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung Darmstadt), Dr. Daniel Theobald (Geschäftsbereichsleiter Unternehmen und Standort, IHK Darmstadt Rhein Main Neckar), Maximilian Hillmeier (Tourismusdirektor von Bad Hindelang), Dieter Janecek (Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft und Tourismus), Michael Steuer (Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH) und Boris Schmitt (Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Regionalmanagement beim Verband Region Rhein-Neckar) (v.l.). Foto: BMWK/Steffen Goldacker

Die Allgäuer Marktgemeinde Bad Hindelang war auf der „Nationalen Plattform – Zukunft des Tourismus“ mit Emmi-Mobil im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin vertreten. Warum das Konzept so gut ankommt.

Die Marktgemeinde Bad Hindelang in den Allgäuer Alpen war zur Auftaktveranstaltung „Nationale Plattform – Zukunft des Tourismus“ in das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nach Berlin eingeladen. Im Rahmen der Arbeitsgruppen „Markt der Möglichkeiten“ präsentierte Tourismusdirektor Maximilian Hillmeier das innovative Mobilitätskonzept „EMMI-MOBIL“ als beispielgebendes Praxisprojekt. Für die innovative Mobilitätslösung „EMMI-MOBIL“ wurde Bad Hindelang bereits mehrfach in Bayern und auch bundesweit ausgezeichnet.

Deswegen ist Emmi-Mobil so erfolgreich

Bedarfsgerechte Mobilitätsangebote wie Emmi-Mobil sind für Kommunen erst seit kurzem gemäß einer Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) möglich und gelten als eine ideale Lösung der Mobilitätsprobleme im ländlichen Raum – nicht nur im Tourismus, sondern insbesondere auch für Berufstätige oder die ältere Bevölkerung.

Das innovative Mobilitätskonzept Emmi-Mobil, das die Begriffe emissionsfrei, miteinander und individuell abkürzt, setzt insbesondere bei der umweltfreundlichen An- und Abreise in die Region Maßstäbe. Es schließt vor Ort die erste und letzte Meile und kann individuell, also „auf Abruf“ über die EMMI-MOBIL-App von ioki (Deutsche Bahn), ganz nach Bedarf gerufen werden. Unzählige virtuelle Haltestellen garantieren Urlaubsgästen und Einheimischen in Ergänzung zum Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) eine Mobilität ab der Haustüre.

„Die finale Vision für ländliche Urlaubsgebiete wäre daher die komplette Buchung und Bezahlung der An- und Abreise von Haustür zu Haustür in einem Vorgang“, sagte der Bad Hindelanger Tourismusdirektor Maximilian Hillmeier während seiner Präsentation in Berlin.

Das ist die „Nationale Plattform – Zukunft des Tourismus“

„Die Tourismusbranche wurde in all ihren Facetten von Corona mit am härtesten getroffen. Dazu kommen die hohen Energie- und Lebensmittelkosten sowie die Inflation, sodass der Tourismus vom Niveau vor Corona immer noch ein gutes Stück entfernt ist. Außerdem ist die Tourismuswirtschaft wie keine andere Dienstleistungsbranche auf eine intakte Umwelt angewiesen. Wir brauchen daher Impulse aus der Praxis, um in Zukunft seitens der Bundesregierung die richtigen Maßnahmen treffen zu können“, sagte Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, bei der Auftaktveranstaltung.

Die Plattform ist das zentrale Instrument, um die Nationale Tourismusstrategie weiterzuentwickeln und soll Maßnahmen aus Bund, Länder, Kommunen sowie der Branche verknüpfen und transparent machen. Ziel der neuen nationalen Tourismus Plattform ist es, den Tourismus in Deutschland in den Bereichen „Klimaneutralität/Umwelt- und Naturschutz/Mobilität“, „Digitalisierung“, „Fachkräfte“ und „Wettbewerb“ international wettbewerbsfähig zu gestalten.