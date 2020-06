Corona-Skandal: Tönnies stellt Betrieb in Kempten ein

Das wirkt sich bis ins Allgäu aus. Dort betreibt Tönnies seit 2011 einen Standort – die ehemaige Allgäu Fleisch GmbH – mit 60 Mitarbeitern. Seit Montag steht dort auch der Betrieb still. Der Grund sei aber nicht eine Corona-Infektion, sondern weil die Produktionskette unterbrochen ist. Denn in Kempten wird lediglich geschlachtet, zerlegt und weiterverarbeitet werden die Tiere im Stammwerk in Ostwestfalen.

Schlachtbetrieb in Kempten und Bamberg eingestellt

„Unser Kühlhaus ist voll. Wir müssen die Tiere erst zerlegen, bevor wir wieder schlachten können“, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Eine Corona-Infektion sei nicht der Grund. Betroffen sind die Standorte in Bamberg und in Kempten im Allgäu. Normalerweise würden die Rinder in Bayern geschlachtet und erst in der Fleischfabrik im westfälischen Rheda-Wiedenbrück zerlegt, erklärte der Sprecher. Nachdem mehr als 1500 Mitarbeiter im Stammwerk positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurde die Produktion dort vorerst für 14 Tage gestoppt. 20.000 Schweine wurden im größten Schlachtebtrieb Deutschlands täglich geschlachtet und verarbeitet. Wann Tönnies in Bayern wieder schlachtet, stehe noch nicht fest. Diese Woche halte er aber nicht für realistisch, so der Sprecher.

Hintergrund: Corona-Ausbruch im Stammwerk in Rheda

Die Unternehmensführung von Tönnies hatte am 17. Juni gemeinsam mit dem Kreis Gütersloh die vorrübergehende Stilllegung des Schlachtbereichs am Standort Rheda beschlossen. Damit reagierten das Rheda-Wiedenbrücker Schlachtunternehmen und die Behörde auf die gestiegenen Fallzahlen von positiven Tests in einem Teilbereich der Produktion am Standort Rheda. Rund 6.500 Menschen sind im Kreis Gütersloh in Quarantäne. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwoch die Corona-Beschränkungen in Gütersloh wieder in Kraft gesetzt.

Über Tönnies

Die Unternehmensgruppe Tönnis ist ein mehrstufiges in der Lebensmittelbranche tätiges Familienunternehmen. In den acht Geschäftsfeldern Meat Pork, Meat Beef, Convenience, Sausages, Ingredients, Logistics, International und Central Services erwirtschaftet das international agierende Unternehmen mit circa 16.500 Mitarbeitern 2018 einen Jahresumsatz von 6,65 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft befasst sich das 1971 gegründete Unternehmen mit der Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung und Veredelung von Schweinen, Sauen und Rindern.

In diesen Produkten steck Tönnies-Fleisch

Tönnies beliefert täglich viele Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl und auch Rewe. Bei den Discountern stehen die Produkte unter den Markennamen „Landjunker“ und „Meine Metzgerei“ im Frischeregal. Zu Tönnies gehört auch die „Zur Mühlen“-Gruppe, die seit 2017 vollständig Teil des Fleisch-Konzerns ist.

Aus dem Hause „Zur Mühlen“ kommen folgende Marken: Böklunder, Gutfried, Zimbo, Hareico, Marten, Lutz, Weimarer, Dölling, Astro, Redlefsen, Schulte, Könecke, Jensen's, Heine's, Zerbster, Original, Plumrose, Naumburger, Wilx und Vevia.

Unter dem Markennamen Tillman's werden Convenience-Produkte aus dem Tönnies-Konzern vertrieben. Man findet Sie in den Supermärkten in Kühl- und Tiefkühltheken. Zum Sortiment von Tillman's gehören beispielsweise die Toastys, die Schnitzelcompany, Tillman's XXL Schnitzel, Burgerprodukte, Mettwurstspezialitäten, sowie Tillman's Qualitätsmetzgerei.