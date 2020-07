Kampagnen von AGCO/Fendt gewinnen German Brand Award

Beim anerkannten German Brand Award erhielt Fendt dieses Jahr zwei Preise. Ausgezeichnet wurden die beiden Marketingkampagnen zu „It’s Fendt“ und „Fendt 900 Vario – Ready for more“ unter rund 1200 Einreichungen. Die Kampagnen entstanden in Zusammenarbeit mit der Brand Communication Agentur shot one GmbH in München.

In welchen Kategorien Fendt ausgezeichnet wurde

Die Kampagne zum neuen Markenclaim „It’s Fendt“ gewann im Wettbewerb als eines von nur elf Unternehmen in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation Brand Strategy“. In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation Brand Communication - Integrated Campaign”, wurde Fendt für die Kampagne „Fendt 900 Vario – Ready for more.“ als eines von nur 41 Unternehmen deutschlandweit ausgezeichnet. Der German Brand Award wird bereits zum fünften Mal an Unternehmen für herausragende Markenführung vergeben. Ausgezeichnet werden Unternehmen in den Kategorien „Excellence in Branding“, „Industry Excellence in Branding“ und „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation“.

Zielgruppenorientiertes Marketing

„Für den Erfolg und auch das Image einer Marke auf dem nationalen und internationalen Markt ist ein zielgruppenorientiertes Marketing enorm wichtig. Deshalb freuen wir uns sehr über die doppelte Auszeichnung mit einem der wichtigsten deutschen Markenpreise", betont Roland Schmidt, Vice President Fendt Marketing. „Diese Auszeichnung ist eine externe Bestätigung von kompetenter Seite, dass wir Top-Qualität in unseren Produkten und unserer Kommunikation abliefern.“

Auszeichnung für den neuen Markenclaim „It’s Fendt.“

Mit der Kampagne „It’s Fendt. Weil wir Landwirtschaft verstehen.“, änderte Fendt erstmalig in der Unternehmensgeschichte seinen Markenclaim. Der neue Claim markiert auch den Wandel von einem Traditionsunternehmen mit einer 90-jährigen Geschichte hin zu einem global agierenden Unternehmen, das seinen Wurzeln treu bleibt. In dieser Kampagne führte Fendt den neuen Claim im Rahmen einer internationalen Kampagne in allen Märkten ein.

Über den German Brand Award

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute und wurde unter anderem vom Rat für Formgebung ins Leben gerufen. Üblicherweise werden die Auszeichnungen auf der German Brand Convention vergeben, wo sich die Unternehmen auch untereinander austauschen können. Das German Brand Institute wurde vor über 60 Jahren auf Antrag des Bundestages gegründet. Initiiert wurde der Wettbewerb durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung.