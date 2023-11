Huhtamaki stellt neuen General Manager für Flexible Packaging Europe in Ronsberg vor

Personalie

Maciej Malec wird bei Huhtamaki in Ronsberg zum General Manager Western Europe ernannt. Foto: Huhtamaki

Beate Bardewyck, VP Business Transformation, Flexible Packaging, hat sich für eine berufliche Zukunft außerhalb von Huhtamaki entschieden. Ihr letzter Arbeitstag bei Huhtamaki war der 31. Juli 2023. Maciej Malec, Head of Manufacturing, Flexible Packaging, wird deshalb jetzt zum General Manager Western Europe ernannt und übernimmt ab dem 10. Juli 2023 die Managementverantwortung für Ronsberg, Tortona und Prag.

Wie steht Huhtamaki wirtschaftlich da?

„Das Marktumfeld hat sich im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr leicht verbessert. Der erhebliche Lagerabbau, der sich auf die beiden vorangegangenen Quartale ausgewirkt hatte, ließ im dritten Quartal nach. Insgesamt wirkte sich die Inflation in allen Kategorien und Regionen weiterhin negativ auf den Konsum aus“, erläuterte Charles Héaulmé, President and CEO des Gesamtkonzerns. Außerdem ergänzte er: „Unsere Rentabilität und Cash-Generierung haben sich im dritten Quartal im Vergleich zur ersten Jahreshälfte deutlich verbessert, trotz anhaltend schwacher Volumina und geringerer Preisunterstützung. Der vergleichbare Nettoumsatz ging im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um vier Prozent zurück. In den ersten neun Monaten des Jahres sank der vergleichbare Nettoumsatz um ein Prozent. Die Währungsumrechnung wirkte sich weiterhin negativ aus und verstärkte sich im dritten Quartal weiter.“

Das ist die Huhtamaki Strategie 2030

Außerdem treibe das Unternehmen die Umsetzung seiner Strategie 2030 weiter voran. „Wir machen kontinuierliche Fortschritte bei der Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsverpflichtungen, insbesondere in Bezug auf betriebliche Gesundheit und Sicherheit, erneuerbare Energien und absolute Treibhausgasemissionen. Wir investieren auch in Wachstum und Innovation“, sagt Héaulmé und ergänzt abschließend: „Am Ende des dritten Quartals haben wir damit begonnen, die kommerzielle Produktion in unserem erweiterten Faserformwerk in Hammond, USA, hochzufahren und sind damit in den wachsenden Markt für Eierkartonverpackungen eingestiegen. Dadurch können wir die schnelle Umstellung auf Eierkartonverpackungen aus Fasern in mehreren US-Bundesstaaten nutzen, in denen Schaumverpackungen verboten sind. In Europa ermöglicht die Beschleunigung des Einsatzes von Faserdeckeln als Ersatz für herkömmliche Kunststoffdeckel eine deutliche Volumensteigerung gegenüber unserer kürzlich installierten Kapazität in Alf, Deutschland. Unsere Investitionen in Technologie und Kapazität werden unsere zukünftige Leistung zunehmend unterstützen.“