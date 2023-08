DMG Mori AG stellt ihren Vorstand neu auf

Personalie

Alfred Geißler folgt auf Christian Thönes imVorstand der DMG Mori AG. Foto: DMG

Der Aufsichtsrat hat in seiner vergangenen Sitzung einen Wechsel im Vorstand der DMG Mori AG beschlossen. Christian Thönes, seit 2012 im Vorstand und seit April 2016 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft habe sich mit hohem Engagement für den Erfolg der DMG Mori AG eingesetzt und insbesondere die Digitalisierung vorangetrieben. Thönes habe nun aufgrund unterschiedlicher strategischer Vorstellungen sein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt und scheidet im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus. Christian Thönes macht den Weg für eine personelle Neuausrichtung, die auch der technischen Fokussierung rund um die Werkzeugmaschine im Sinne von Technologie und Automatisierung der DMG Mori AG noch stärker Rechnung tragen wird frei, heißt es aus dem Unternehmen. Der Aufsichtsrat dankte Christian Thönes insbesondere für seine langjährige erfolgreiche Führung des Unternehmens und seinen unermüdlichen Einsatz.

Alfred Geißler wird Christian Thönes Nachfolger

Zum neuen Vorstandsvorsitzenden der DMG Mori AG wurde einstimmig Alfred Geißler bestellt. Er gehört seit rund 40 Jahren zum heutigen DMG Mori-Konzern und war zuletzt unter anderem seit 2005 Geschäftsführer der Deckel Maho Pfronten GmbH, dem größten Entwicklungs- und Produktionsstandort in Europa.

Das sind Alfred Geißlers Pläne für DMG Mori

Geißler steht, heißt es aus dem Unternehmen, für die zukünftig verstärkte technische Ausrichtung der DMG Mori AG und werde hierbei insbesondere die Bereiche Produktdesign, Entwicklung und Einkauf weiter stärken. DMG Mori Group CEO Dr. Ing. Masahiko Mori erläuterte hierzu: „Mit Alfred Geißler folgt ein langjähriger Experte und Technologe, den ich sehr wertschätze. Er ist zudem ein Kenner unserer Unternehmenskultur. Christian Thönes danke ich herzlich für seinen langjährigen Einsatz für die DMG Mori AG und wünsche ihm persönlich alles Gute für seine Zukunft.“ Alfred Geißler sagte zu seinem Antritt in der neuen Position: „Ich freue mich darauf, die strategische Zusammenarbeit der DMG Mori AG mit unserer Muttergesellschaft DMG Mori Co., LTD. global voranzutreiben und gemeinsam mit meinen Kollegen sowie unseren Kunden und Partnern den gemeinsamen Fokus noch stärker auf die technologische Ausrichtung zu legen.“