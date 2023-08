Bezirkskliniken Schwaben spenden Hilfsmittel an Ukraine

Regionalpartnerschaft

Übergabe der Spenden an die Delegation aus Tscherniwzi. Foto: BKH Kaufbeuren/Gabriele Fleschhut

Die Bezirkskliniken Schwaben haben Spenden im Wert von 5000 Euro an die Ukraine gespendet. Während des Jugendfußballturniers „Vier Regionen für Europa“ wurden in Kaufbeuren die Spenden an die ukrainische Delegation aus Tscherniwzi überreicht. Die Spenden bestanden aus drei Palletten Waren und einer Kiste Paracetamol. Überreicht wurde sie von Bezirkstagspräsident und Verwaltungsratsvorsitzenden der Bezirkskliniken, Martin Sailer und Bezirks- und Verwaltungsrat Albert Riedelsheimer.

Hilfsprojekt

Vorbereitet und zusammengestellt wurde die Aktion von der stellvertretenden ärztlichen Direktorin des Bezirkskrankenhauses, Dr. Gudrun Pawelke, und dem Leiter des Dienstleistungs- und Logistikzentrums (DLZ) der Bezirkskliniken, Bernhard Weishaupt. Das Hilfspaket beinhaltete unter anderem Windeln, medizinische Masken, Handschuhe und Verbandsmaterial. Die Hilfsgüter kommen aus dem Zentrallager und der Klinikapotheke des DLZ in Günzburg. Dieses versorgt die Bezirkskliniken und weitere Einrichtungen und Krankenhäuser in Schwaben.

Vier Regionen für Europa

Das Jugendfußballturnier fand im Parkstadion in Kaufbeuren statt, wo die U16-Jugendmannschaften gegeneinander antraten. Die Mannschaften kommen aus vier unterschiedlichen Ländern, daher kommt auch der Name des Turniers „Vier Regionen für Europa“. Es traten Mannschaften aus Schwaben, der Mayenne (Frankreich), Suceava (Rumänien) und Tscherniwzi (Ukraine) gegeneinander an. Der Bezirk Schwaben führt mit allen vier Regionen langjährige und intensive Regionalpartnerschaften. Unter anderem veranstaltet Schwaben seit 2002 das Jugendfußballturnier, welches das Herzstück der Partnerschaft bildet. „Der Jugendaustausch ist ein wesentliches Element unserer Partnerschaftsarbeit“, sagt Bezirkstagspräsident Sailer. „Wir setzen uns ein für ein starkes und vereintes Europa. Es ist wichtig, dass sich auch junge Europäerinnen und Europäer über geografische, sprachliche und kulturelle Grenzen austauschen können.“. Das Turnier wird im jährlichen Wechseln in den jeweiligen Partnerländern ausgetragen und dieses Jahr war Schwaben der Gastgeber. Der Oberbürgermeister von Kaufbeuren, Stefan Bosse, freute sich natürlich ganz besonders darüber, dass das Spiel in „seiner“ Stadt ausgetragen wurde.

Diesjähriges Jugendfußballturnier

Der Auftakt fand am achten August, dem Augsburger Friedensfest, statt. Zuerst besuchten die Teams mit ihren Betreuern das BKH. Zu dem Besuch kamen auch einige Stadträte aus Kaufbeuren. Es gab einen Vortrag zu den Kliniken und eine Führung über das Klinikgelände. Am Nachmittag fand dann das Turnier statt, bei dem die rumänische Mannschaft aus Suceava gewann.