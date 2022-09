Thannhausener BBS Brandner KG erhält 7,4 Millionen Euro Förderung

Mobilitätsförderung

Josef Brandner, Geschäftsführer BBS Brandner KG, erhält den Förderbescheid vom Verkehrsminister Christian Bernreiter. Foto: StMB

Die Firma BBS Brandner KG in Thannhausen investiert in den Ausbau der Elektromobilität. Der Freistaat Bayern unterstützt dieses Projekt finanziell. Welche klimaneutralen Ziele das Unternehmen verfolgt und wie der Freistaat zukünftig die Emissionen im ÖPNV reduzieren will.

Für den Umbau des Fuhrparks im Unternehmen BBS Brandner KG hat Verkehrsminister Christian Bernreiter in München einen symbolischen Förderbescheid in Höhe von mehr als 7,4 Millionen Euro an Geschäftsführer Josef Brandner überreicht. Bis 2031 sollen rund 100 Busse des Busunternehmens auf Elektrobetrieb umgestellt werden. Die Mittel hierfür stammen unter anderem aus dem Sonderprogramm „Klimabusse“. „Wir nutzen alle Potenziale zum Ausbau der Ladeinfrastruktur. Daher freut es mich sehr, die Firma Brandner bei ihrem Umstieg auf eine emissionsfreie Flotte unterstützen zu können. Die Umstellung auf emissionsfreie Busse im ÖPNV und die dafür notwendige Infrastruktur fördern wir in den nächsten Jahren mit zusätzlichen 25 Millionen Euro“, erklärt Minister Bernreiter.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Errichtung einer Freiflächenphotovoltaik-Anlage

Das Elektrifizierungskonzept der BBS Brandner KG sieht vor, dass von den derzeit rund 150 eingesetzten Bussen bis 2031 rund 100 Busse auf Elektrobetrieb umgestellt werden. Die Energieversorgung erfolgt aus regenerativ erzeugtem Strom regionaler Versorger, der unter anderem durch Wasserkraft gewonnen wurde. Ergänzend soll ein größerer Teil des Stroms noch Ende dieses Jahres aus einer eigenen Freiflächenphotovoltaik-Anlage kommen, die aktuell im Rahmen eines separaten Vorhabens auf einer Fläche von neun Hektar errichtet wird. Das ganzheitliche Konzept trägt zur CO2-Minderung in Schwaben bei. „Wir danken dem Freistaat Bayern für seine Förderung und den aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele. Es freut uns, dass wir so in erheblichem Umfang zur CO2-neutralen Transformation der Antriebsenergie im ÖPNV in Bayerisch-Schwaben beitragen können. Mit batterie-elektrischen Omnibussen wird damit die Nutzung noch attraktiver für Kunden und Fahrgäste“, ergänzt Geschäftsführer Josef Brandner.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

ÖPNV soll komplett emissionsfrei werden

Die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im ÖPNV ist für die bayerische Staatsregierung ein zentrales verkehrspolitisches Anliegen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2040 komplett auf emissionsfreie Busse im ÖPNV umzustellen. In den nächsten Jahren fördert der Freistaat Bayern daher mit zusätzlichen 25 Millionen Euro die Beschaffung von emissionsfreien Bussen, übergangsweise auch die Beschaffung von emissionsarmen Bussen, sowie den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das Sonderprogramm „Klimabusse“ aus der Regierungserklärung „Klimaland Bayern“ strebt die Förderung von 400 Klimabussen pro Jahr an.