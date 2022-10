Robatherm ist „krisensicherster Arbeitgeber“

Auszeichnung

Der Sitz von Robatherm in Jettingen-Scheppach. Foto: Robatherm

Das krisensicherste Unternehmen in Deutschland und Luxemburg kommt laut der europäischen Ratingagentur Creditreform aus Jettingen-Scheppach. Denn diese Auszeichnung hat vor kurzem Robatherm erhalten. Was es damit genau auf sich hat.

Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg oder auch die steigenden Strom- und Gaspreise – die unsichere Situation vieler Firmen und düstere Prognosen verunsichern deutschlandweit viele Arbeitnehmer. Dies war Anlass für die Creditreform Rating AG, die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zu analysieren. Dafür untersuchten die Ratingagentur die Kennzahlen von Unternehmen im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2020. Somit also auch das erste Jahr der Pandemie, welches gesamtwirtschaftlich einschneidende Auswirkungen hatte. In der Untersuchung wurden verschiedenste Kennzahlen wie Eigenkapitalquote, Liquidität, Return of Investment (ROI) und eine gute Bonität berücksichtigt. So haben Firmen mit einem hohen Eigenkapital, die daher unabhängig von kreditgebenden Banken oder anderen Investoren sind, andere Möglichkeiten, auf eine plötzlich eintretende Krise zu reagieren, als kreditgebundene Unternehmen. Der Erste Platz dieser Auswertung ging nun an Robatherm.

Das sagt Robatherm-Geschäftsführer Mathieu Huber zu der Auszeichnung

Mit diesem ersten Platz fühlt sich Mathieu Huber, Geschäftsführer von robatherm GmbH + Co. KG, in der Unternehmensstrategie bestätigt: „Wir wollen unsere Unabhängigkeit als mittelständisches Unternehmen erhalten und uns aus eigener Kraft gemeinsam weiterentwickeln.“ Sebastian Weins, Head of Finance & Controlling bei Robatherm ergänzte hierzu: „Dass wir finanziell stabil sind, weiß ich natürlich. Aber dass wir bei dieser Analyse den Ersten Platz belegen, hat auch mich überrascht und freut mich sehr. Umso mehr, da wir uns für diese Auszeichnung nicht beworben oder angemeldet haben wie es bei anderen Unternehmenspreisen üblich ist. Wir haben von dieser Studie erst erfahren, als die Ergebnisse veröffentlicht wurden."

Robatherm setzt auf organisches Wachstum

„Organisches Wachstum“ laute seit jeher die Devise bei Robatherm, betonte Mathieu Huber. Man lege sehr viel Wert darauf, Mitarbeiter dauerhaft zu beschäftigen. „Wir machen die Anzahl der Beschäftigten nicht davon abhängig, ob wir im nächsten Monat einen Auftrag mehr oder weniger haben. Manchmal wäre sogar mehr Umsatz möglich, aber das ist nicht unsere Philosophie. Wir beschäftigen so viele Personen wie wir auch konstant beschäftigen können. Und unser Team leistet Hervorragendes, nur so sei diese Kontinuität auch möglich.“ Jeder habe privat finanzielle Verpflichtungen, umso wichtiger sei es, dass man einen zuverlässigen und verlässlichen Arbeitgeber habe. Dies zeigte sich auch während der Pandemie und Kurzarbeit sei bei Robatherm nie ein Thema gewesen. Und noch bevor die Politik im Herbst 2022 reagierte, zahlte Robatherm bereits im April 2022 ein Energiegeld aus als Antwort auf die gestiegenen Energiepreise, heißt es in einer Mitteilung.