Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm erhalten Fördergelder

Netzwerkarbeit, touristische Infrastruktur, Marketing und eine zukunftsgerichtete Entwicklung des Tourismus in der Region stehen im Zentrum des Leader-Kooperationsprojektes, das Landrat Leo Schrell (Dillingen), Landrat Thorsten Freudenberger (Neu-Ulm) und Landrat Hans Reichhart (Günzburg) im Landratsamt Dillingen gemeinsam vorgestellt haben. Dabei überreichte ihnen Erich Herreiner, für die Region zuständiger Leader-Koordinator im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, den Förderbescheid.

Nach der Umsetzung diverser attraktiver, landkreisübergreifender Leuchtturm-Projekte im Schwäbischen Donautal, wie beispielsweise dem 4-Sterne-Radweg „Donau Täler“ oder dem Premium-Wanderweg „Donauwald“, ist die Weiterentwicklung der touristischen Kooperation über die Landkreisgrenzen hinweg ein nächster, logischer Schritt. „In Sachen Netzwerkarbeit über Leader und darüber hinaus bringen wir bereits einiges an Erfahrung mit“, betonte Leo Schrell, Landrat des Landkreises Dillingen sowie Vorsitzender des Vereins Donautal-Aktiv e.V. und Mitglied im Verein Dillinger Land e.V. „Dieses Know-how bringen wir auch in dieses neue Projekt gerne ein.“

Die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen haben sich in den letzten Jahren touristisch sehr positiv entwickelt und ihr jeweils eigenes Profil gefunden – sei es im Städte-, Kultur-, Natur- und/oder Familientourismus. „Doch auch und gerade gemeinsam waren und sind wir stark“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger. Gemeinsames Ziel sei es, „die Aktivitäten weiter zu vernetzen, Synergien zu schaffen, noch effizienter zu agieren und dadurch eine erhöhte Wahrnehmung im sich verschärfenden Wettbewerb der touristischen Regionen zu erreichen“.

Landkreisübergreifend sollen in den nächsten Monaten in einem moderierten Entwicklungsprozess die bisherigen Tourismusaktivitäten der Landkreise – im Einzelnen und im Verbund – bewertet und zentrale, gemeinsame Handlungsfelder definiert werden. „Landkreisspezifische Themen und Potenziale spielen in unserem gemeinsamen Tourismuskonzept nach wie vor eine wichtige Rolle, gemeinsame Maßnahmen sollen allerdings noch weiter optimiert und verstärkt werden“, bekräftigt Günzburgs Landrat Hans Reichhart, zweiter Vorsitzender von Donautal-Aktiv e.V. und Vorsitzender der Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus. „Wir möchten uns im Tourismus in einem größeren Zusammenhang für die Zukunft ausrichten. Im Fokus steht hier eine Verbesserung bestehender Strukturen und die Definition konkreter, qualitätsorientierter Umsetzungsvorschläge.“

EU-Programm Leader fördert die Entwicklung ländlicher Regionen

Als bewährtes Instrument fördert Leader innovative Projekte und Aktionen, die zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes beitragen. Dabei stehen Vernetzung, Nachhaltigkeit, Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung an zentraler Stelle. Auch die Förderung gebietsübergreifender Kooperationsprojekte ist möglich, was der Entwicklung des landkreisübergreifenden Tourismuskonzeptes zugutekommt.