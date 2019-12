Landkreis Günzburg erhält 41 Millionen Euro vom Freistaat

41 Millionen Euro werden dieses Jahr im Rahmen der Schlüsselzuweisungen in den Landkreis Günzburg fließen. Der Landkreis selbst erhält davon knapp 20 Millionen Euro. An die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gehen zusammengerechnet über 21 Millionen Euro. „Mit diesen Geldern können vor Ort auch wichtige Projekte vorangetrieben werden, die den Bürgerinnen und Bürger unmittelbar nutzen“, freut sich der heimische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter (CSU).

Höchster Betrag geht an Günzburg

Der Landkreis Günzburg selbst erhält 19.900.152 Euro, die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Günzburg 21.179.200 Euro. Gleichzeitig können sich in diesem Jahr vor allem Günzburg, Krumbach, Ichenhausen, Ursberg, Thannhausen und Bibertal über hohe Schlüsselzuweisungen freuen. Günzburg erhält mit 3.356.352 Euro den höchsten Betrag. Es folgen Krumbach mit 2.631.008 Euro, Ichenhausen mit 2.532.572 Euro, Ursberg mit 1.412.472 Euro, Thannhausen mit 1.257.508 Euro und Bibertal mit 1.206.436 Euro.

Einige Kommunen im Landkreis Günzburg müssen im Jahr 2020 auf Schlüsselzuweisungen verzichten. Hierzu gehören: Balzhausen, Burgau, Burtenbach, Gundremmingen. Jettingen-Scheppach, Münsterhausen und Waldstetten.

Die Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden im Landkreis Günzburg verteilen sich nach den Angaben des Abgeordneten Alfred Sauter wie folgt:

Aichen: 368.828 Euro

Aletshausen: 323.828 Euro

Bibertal: 1.206.436 Euro

Breitenthal: 383.652 Euro

Bubesheim: 481.028 Euro

Deisenhausen: 432.820 Euro

Dürrlauingen: 600.188 Euro

Ebershausen: 225.540 Euro

Ellzee: 309.300 Euro

Günzburg: 3.356.352 Euro

Haldenwang: 681.212 Euro

Ichenhausen: 2.532.572 Euro

Kammeltal: 984.952 Euro

Kötz: 271.136 Euro

Krumbach (Schwaben): 2.631.008 Euro

Landensberg: 256.820 Euro

Leipheim: 979.188 Euro

Neuburg a.d. Kammel: 80.176 Euro

Offingen: 183.052 Euro

Rettenbach: 142.876 Euro

Röfingen: 389.244 Euro

Thannhausen: 1.257.508 Euro

Ursberg: 1.412.472 Euro

Waltenhausen: 179.744 Euro

Wiesenbach: 305.564 Euro

Winterbach: 277.480 Euro

Ziemetshausen: 926.224 Euro

Bayernweit betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 4,05 Milliarden Euro. Die Gemeinden erhalten davon über 2,59 Milliarden Euro, die Landkreise 1,46 Milliarden Euro.

Schlüsselzuweisungen sollen vor allem schwächeren Kommunen helfen

Über die Schlüsselzuweisungen werden die Kommunen im Landkreis Günzburg an den Steuereinnahmen des Freistaats beteiligt. Schlüsselzuweisungen haben die Aufgabe, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und Unterschiede in der Steuerkraft der Kommunen abzumildern. Dabei wird auch die unterschiedliche Aufgabenlast der Kommunen berücksichtigt. Alfred Sauter: „Unser Ziel ist es, dass in verstärktem Maße die reicheren Kommunen aus eigener Kraft zurechtkommen und die Schlüsselzuweisung vor allem den schwächeren Kommunen hilft. Die Empfänger können über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen frei entscheiden.“