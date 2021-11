Günzburger Unternehmen Feha feiert  Mitarbeiterjubiläum

Peer Moosheimer ist seit 2011 in der Technikabteilung für Multifunktionssysteme (MFS) beruflich gewachsen und zu einem wichtigen Mitarbeiter geworden Als MFS System-Support ist Herr Moosheimer durch Schulungen bestens über die neuesten Druck- und Kopiersysteme im Haus informiert.

Das sind die genauen Aufgabenfelder Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Peer Moosheimer erklärt: „Fester Bestandteil ist die Auslieferung und Einbindung unserer Multifunktionssysteme in die bestehende IT-Infrastruktur unserer Kunden. Natürlich kommt es durch den regelmäßigen Kundenkontakt und meinen Erfahrungswerten noch dazu, dass ich Kunden Verbesserungen für Ihren Workflow im Dokumentenmanagement vorschlage. Die Umsetzung der unterschiedlichen Softwarelösungen übernehme ich dann auch vor Ort oder durch externen Zugriff.“

„Die Arbeit mit dem Menschen ist das Wichtigste“ Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auf die Frage, was ihm in den letzten zehn Jahren bei Feha besonders in Erinnerung geblieben ist, Antwortet Moosheimer: „Die Arbeit mit den Menschen ist für mich das Wichtigste. Wenn unsere Kunden zufrieden sind und meine Arbeit zu schätzen wissen, das bleibt im Gedächtnis.“

Nicht das erste Jubiläum dieses Jahr

Bereits im September feierte Claudia Schönmann ebenfalls ihr zehnjähriges Mitarbeiterjubiläum. Schönmann startete bereits vor zwanzig Jahren im Betrieb, entschied sich aber für eine familiär bedingte zehnjährige Auszeit, die sie der Kindererziehung widmete. Schönmann ist als Ansprechpartnerin für Verbrauchermaterial der erste direkte Ansprechpartner für die Kunden der Feha Büro- Technik.