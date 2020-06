Feha: Mitarbeiter feiert 10-jähriges Jubiläum

Im Jahr 2010 fing Franz Bolkart als Abteilungsliter für Büro- und Objekteinrichtungen bei Feha Büro-Technik an. Im Laufe der vergangenen 10 Jahre errang Bolkart, durch zahlreiche Fort- und Weiterbildungen, speziell im ergonomischen Bereich, Erfahrungen, die er auch heute an seine Mitarbeiter weitergibt, weshalb er laut Beschreibung innerhalb des Teams als Rat- und Ideengeber gesehen werde.

„Vorbild und Quelle der Erfahrung und Inspiration“



„Langjährige Mitarbeiter sind in unserer schnelllebigen Zeit immer etwas Besonderes und ein wertvolles Gut für unser Unternehmen. Je länger ein Mitarbeiter zum Unternehmen gehört, desto wertvoller wird er mit seinem beruflichen Know-how. Wir brauchen sie als Vorbilder und Quelle der Erfahrung und Inspiration für unsere jungen Mitarbeiter. Deshalb ist für unser Haus ein Mitarbeiterjubiläum auch immer ein wichtiger und erfreulicher Anlass, den es zu würdigen gilt“, betont Geschäftsführer von Feha Büro-Technik, Claus-Peter Fehn „und das auch, und ganz besonders, unter den derzeitigen Einschränkungen während der Corona-Pandemie“, führt Fehn weiter aus.

Über Feha Büro-Technik



Die inhabergeführte Feha Büro-Technik versorgt seit über 35 Jahren die Bedürfnisse in den Bereichen KOPIERSYSTEME, IT-LÖSUNGEN und BÜROEINRICHTUNGEN. Über 80 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen am Hauptsitz in Günzburg. Außerdem gibt es weitere Niederlassungen in Biberach an der Riß, Dillingen an der Donau und der Lutherstadt Eisleben. Feha wurde im Jahr 1985 gegründet. Der Umgang mit Kunden gehöre ebenso wie das Produktportfolio, mit umfassenden Serviceleistungen, zu den obersten Prioritäten des Familienunternehmens. Da sich das Systemhaus Nachhaltigkeit statt kurzfristigen Erfolg auf die Fahnen geschrieben habe, stehe hinter jeder Implementierung ein umfassendes Serviceprogramm. Techniker-Hotline, Ersatzteilversorgung über Nacht, ein hauseigenes Schreinerteam sowie Vor-Ort-Service gehören ebenso zu dem Portfolio.