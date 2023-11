Feha aus Günzburg feiert Mitarbeiterjubiläum

Auszeichnung

Von links: Claus-Peter Fehn, Thomas Ritzel und Saskia Fehn bei der Überreichung der Feha-Ehrenurkunde. Foto: Feha Büro-Technik | Sarah Metz

Seit dem 15.11.1998 ist Thomas Ritzel bei dem Standort Feha in Biberach angestellt. Nun wurde er für seinen langjährigen Einsatz vom Unternehmen geehrt.

Arbeiten im Team

„Ich schaffe gerne in dieser Branche. Es ändert sich ständig etwas. Das macht die Arbeit spannend“, berichtet Thomas Ritzel von der Feha, „Außerdem das familiäre Umfeld.“ In Biberach und Oberschwaben ist Thomas Ritzel bei seinen Kunden als zuverlässiger Ansprechpartner bekannt. Auch er schätzt den langjährigen Kundenkontakt. Zuletzt baute Thomas Ritzel eine eigene Teamkultur auf, in die er seine Kollegen täglich unterstützt. Mit der Feha-Ehrenurkunde gratulieren Geschäftsführerin Saskia Fehn und Geschäftsführer Claus-Peter Fehn Thomas Ritzel für seine 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit, „Wir danken Thomas für seinen jahrelangen Einsatz, sein Engagement, seine Zuverlässigkeit und seine Treue zum Hause Feha. Wir schätzen ihn als Kollegen sehr und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre!“

Mehr als 80 Mitarbeiter

Die inhabergeführte Feha Büro-Technik ist seit über 35 Jahren für die Bereiche Kopiersysteme, IT-Lösungen und Büroeinrichtungen zuständig. Über 80 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen am Hauptsitz in Günzburg sowie den Niederlassungen in Biberach an der Riß, Dillingen an der Donau und Lutherstadt Eisleben. Des Weiteren zeichnet sich das Familienunternehmen seit 1985 durch Nachhaltigkeit, Techniker-Hotline, Ersatzteilversorgung, ein hauseigenes Schreinerteam sowie Vor-Ort-Service aus. Allerding ist Thomas Ritzel nicht der erste Mitarbeiter bei Feha, der sein Jubiläum feiert. Im Jahr 2020 bis 2021 wurden auch Franz Bolkart, Claudia Schönmann und Peer Moosheimer für 10 Jahre Unternehmenszugehörigkeit ausgezeichnet.