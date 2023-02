Wirtschaftsjunioren Donau-Ries wählen neuen Vorstand

Jahreshauptversammlung

Neuer Vorstand WJ-Donau Ries (von links nach rechts): Michael Langenwalder (Ressort „Mitgliederverwaltung“), Sonja Schmutterer (Ressort „Kultur & Kulinarisches”), Beisitzer Jochen Schmidt, Florian Oßwald (Ressort „Wirtschaft & Politik"), neuer Kreissprecher Marco Kleebauer, Eleonore Fischer (Ressort „Kassierer / Steuern & Recht"), Beisitzer und Regionalsprecher Michael Feil, Beisitzer Michael Förch, es fehlt: Alexandra Taglieber (Ressort „Kommunikation“) Foto: WJ Donau-Ries

Am 24. November 2022 hatten die Wirtschaftsjunioren (WJ) Donau-Ries ihre jährliche Jahreshauptversammlung im Restaurant Straussen in Harburg. Der aktuelle Präsident, Florian Oßwald, ließ das Jahr 2022 vor anwesenden Mitgliedern Revue passieren und bedankte sich für das große ehrenamtliche Engagement, trotz der aktuellen Herausforderungen für Unternehmer. Die WJ Donau-Ries konnten in diesem Jahr neben einigen Veranstaltungen und Betriebsführungen auch wieder Highlights wie die Organisation des „Forum junge Kunst“ oder die Unterstützung des „Berufswegekompass“ durchführen.

Das ist der neue Präsident

Nach der vollständigen und einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft samt Kassier wurde vor allem die Ausrichtung für 2023 besprochen und im Anschluss die neue Vorstandschaft gewählt. Zum Präsidenten wurde Fotograph Marco Kleebauer gewählt, der Mitgründer des Herzblutstudios und Gründer von MKFotographie ist.

Mehr Unternehmer sollen begeistert werden

Marco Kleebauer sieht im kommenden Jahr seine Schwerpunkte darin die WJ bei den Donau Rieser Unternehmen wieder ins Gedächtnis zu rufen und somit noch mehr junge Unternehmer und Führungskräfte für den Verband zu begeistern. Durch zahlreiche geplante Veranstaltungen und einem interessanten Netzwerk sollen Mitglieder sowie Neumitglieder einen Mehrwert durch das aktive Vereinsleben haben

Ehrungen bei den Wirtschaftsjunioren

Für Ihren außerordentlichen Einsatz wurden Herrn Patrick Huber die silberne Juniorennadel verliehen, sowie Achim Schubert, Mitgründer des Berufswegekompass, zum Ehrenmitglied der Wirtschaftsjunioren Donau-Ries ernannt. Für 15 Jahre treue Mitgliedschaft wurden Tanja Weis und Karl-Heinz Pfefferer abschließend geehrt.