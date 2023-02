Varta AG bekennt sich zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziels

Klimaschutz

Der Standort von Varta in Nördlingen. Foto: Varta AG

Varta geht beim Klimaschutz einen wichtigen Schritt voran: Das Technologieunternehmen mit Standort in Nördlingen verpflichtet sich, ein unternehmensweites Ziel im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen innerhalb der nächsten 24 Monate festzulegen und validieren zu lassen. Wissenschaftlich fundierte Ziele nach der Science Base Target initiative (SBTi) bieten Unternehmen einen klar definierten Weg zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Grundlage ist die Einreichung einer Verpflichtungserklärung für ein „Near-term target“ bei SBTi. Varta orientiert sich somit am erhöhten Ambitionsniveau von 1,5 Grad, das seit Juli 2022 gilt.

So will Varta die Klimaziele erreichen

Die Einbettung wissenschaftsbasierter Ziele in das Nachhaltigkeitsmanagement ist entscheidend. Zur Erfüllung der SBTi-Kriterien geht Varta verschiedene Wege. Das Technologieunternehmen will die absoluten Scope 1 & 2 THG-Emissionen bis 2030 um mindestens 42 Prozent reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2020. Varta verpflichtet sich ferner, die jährliche Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 unternehmensweit auf 100 Prozent zu erhöhen. Auch in der Wertschöpfungskette will das Unternehmen zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen. Zu den ergriffenen Maßnahmen gehören nachhaltige Beschaffung, effiziente Logistik, material- und energiearme Produktionsprozesse und Kreislaufwirtschaft, sowie Anreize für Beschäftigte, den Klimaschutz aktiv zu gestalten.

Die Klimawissenschaft warnt

Chief Technology Officer (CTO) Rainer Hald, der für den Bereich Nachhaltigkeit auf Vorstandsebene verantwortlich ist, sagt: „Erkenntnisse der Klimawissenschaft sind eine deutliche Warnung, dass die Gesellschaft den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad eindämmen muss, um die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Varta nimmt seine Verantwortung wahr, um die Welt für nachkommende Generationen zu schützen. Deshalb schärfen wir unsere eigenen Ziele zur Emissionsminderung in der Produktion und Wertschöpfungskette mit wissenschaftlichen Grundlagen, um die Erfüllung des 1,5 Grad-Ziels sicherzustellen.“