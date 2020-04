RoodMicrotec ruft außerordentliche Versammlung ein

Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Stichting Obligatiehoudersbelangen (Stiftung zur Wahrung der Interessen der Anleihegläubiger) zu kontaktieren und die Einberufung einer virtuellen außerordentlichen Versammlung der Anleihegläubiger zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beantragen. Der Vorstand von RoodMicrotec und der Stiftungsrat gaben bekannt, dass am Mittwoch, den 6. Mai 2020 um 13.00 Uhr auf der Online-Kommunikationsplattform der Stiftung ein virtuelles Treffen mit Anleihegläubigern stattfinden wird. An dem Treffen können nur eingeladene Anleihegläubiger teilnehmen. Die Stiftung werde mit allen derzeitigen Anleihegläubigern auf individueller Basis per E-Mail kommunizieren und ihnen persönliche Login-Anweisungen und ein Passwort zukommen lassen.

Veröffentlichung des Jahresberichtes für 2019 verschoben

Die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 von RoodMicrotec war für Donnerstag, den 30. April 2020 geplant. Das Ergebnis der außerordentlichen Versammlung der Anleihegläubiger sei jedoch unerlässlich für die Bestimmung der Auswirkungen des Anleihedarlehens, vor allem des Zeitpunkts der Rückzahlungsverpflichtungen nach einer Änderung der Laufzeit, auf die Jahresabschlüsse von RoodMicrotec in Bezug auf die Annahme der Unternehmensfortführung in den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens. Daher habe der Vorstand von RoodMicrotec mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 bis auf Weiteres zu verschieben, bis spätestens Juni 2020.

Jahreshauptversammlung der Aktionäre (AGM) 2020

Die Jahreshauptversammlung 2020 der Aktionäre von RoodMicrotec war für Donnerstag, den 18. Juni 2020 geplant. Infolge eines späteren Veröffentlichungsdatums des Jahresberichts 2019 müsse die Hauptversammlung verschoben werden. Sobald das neue Veröffentlichungsdatum des Jahresberichts 2019 feststeht, werde RoodMicrotec in der Lage sein, die Generalversammlung unter Berücksichtigung der sechswöchigen Einberufungsfrist neu zu terminieren und den Termin der Jahreshauptversammlung zu veröffentlichen.