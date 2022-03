Raumschmiede stellt 2021 Unternehmensrekord auf

Die Raumschmiede GmbH aus Genderkingen erzielte im vergangenen Jahr mit einem Bruttoumsatz von rund 107,5 Millionen Euro einen neuen Unternehmensrekord und das erste dreistellige Millionenergebnis ihrer Firmengeschichte. Das Umsatzwachstum lag 2021 bei 14,7 Prozent. Auch die Zahl der einzelnen Kundenbestellungen stieg im zweistelligen Prozentbereich auf rund 245.000. Vom geschäftlichen Erfolg der Raumschmiede profitieren auch alle anderen Unternehmensstandorte, meldet die Raumschmiede.

Aufgrund ihrer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung konnte die Raumschmiede GmbH 2021 insgesamt 89 neue Arbeitsplätze schaffen und damit einen Mitarbeiterzuwachs von über 30 Prozent verzeichnen. Dies ist angesichts der Unsicherheiten bezüglich der weiteren Auswirkungen von Corona auf die Branche ein starkes Signal des Unternehmens, das auch nach dem Ende des Coronabooms weiter von einem Wachstum für das laufende Jahr ausgeht. Aktuell umfasst die Belegschaft 186 Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Genderkingen sowie weitere 74 am Standort Heubach. Zusammen mit den 70 Beschäftigten der Tochterfirma HSF E-Commerce Sp. z o.o. im polnischen Posen beschäftigt das Unternehmen damit aktuell insgesamt 330 Mitarbeiter in Festanstellung.

Besonders stolz ist die Raumschmiede auf ihren Beitrag zur Ausbildung junger Menschen. Derzeit absolvieren an den drei Unternehmensstandorten 21 Lehrlinge, drei Studierende sowie zwei Werkstudenten eine Ausbildung in den Berufen Kaufmann E-Commerce oder Groß- und Außenhandel sowie Bürokommunikation, Handelsfachwirt, Fachkraft für Lagerlogistik und Fachinformatiker. 2021 haben sieben Auszubildende der Raumschmiede GmbH ihre Lehre im Unternehmen erfolgreich abgeschlossen, von denen sechs im Anschluss eine Festanstellung im Unternehmen erhielten.

„Auch 2021 verzeichneten wir, wie in bislang jedem Jahr unserer Firmengeschichte, ein deutliches Wachstum“, sagt Jürgen Schuster, der Geschäftsführer der Raumschmiede GmbH und ergänzt: „Wir freuen uns sehr über den neuen Umsatzrekord, betrachten ihn aber nur als einen weiteren Schritt in unserer Erfolgsgeschichte. Nach einem enorm starken ersten Halbjahr hatten wir in der zweiten Jahreshälfte teilweise mit langen Lieferzeiten und nicht verfügbaren Waren zu kämpfen. Hier haben wir aktuell noch Optimierungspotenzial und arbeiten an Lösungen für unseren Wareneinkauf. Wir wollen dieses Jahr unsere drei Online-Shops noch weiter voranbringen und unsere führenden Positionen behaupten und ausbauen.“