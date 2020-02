Raumschmiede aus Genderkingen erzielt Umsatz-Rekord

Die Raumschmiede GmbH, vormals HS Fachmarkt Vertriebs-GmbH, vereint seit 2019 die drei Onlineshops Garten-und-Freizeit.de, Betten.de und Piolo.de unter einem Dach. Im vergangenen Jahr erzielte Raumschmiede bei einem Bruttoumsatz mehr als 60 Millionen Euro ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich. Neben dem Umsatz stieg zudem die Anzahl der einzelnen Kundenbestellungen von knapp 130.000 auf über 150.000.

Vom geschäftlichen Erfolg profitieren dabei auch die verschiedenen Unternehmensstandorte. Denn aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung konnte die Raumschmiede GmbH 2019 neue Arbeitsplätze schaffen und damit einen 10-prozentigen Mitarbeiterzuwachs verzeichnen. Aktuell umfasst die Belegschaft 125 Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Genderkingen sowie weitere 50 am Standort Heubach. Zusammen mit den 40 Beschäftigten der Tochterfirma HSF E-Commerce Sp. z o.o. im polnischen Posen kommt das Unternehmen damit aktuell auf insgesamt 215 Angestellte.

Jürgen Schuster: Wir freuen uns, diese Entwicklung fortzusetzen

Besonders stolz zeigte sich Raumschmiede jedoch auf ihren Beitrag zur Ausbildung junger Menschen. Derzeit absolvieren an den drei Unternehmensstandorten 20 Lehrlinge und drei Studierende eine Ausbildung. Diese finden sich in Berufen wie Kaufmann E-Commerce oder Groß- und Außenhandel sowie Bürokommunikation, Handelsfachwirt, Fachkraft für Lagerlogistik und Fachinformatiker. 2019 haben sechs Auszubildende der Raumschmiede GmbH ihre Lehre im Unternehmen erfolgreich abgeschlossen, von denen fünf im Anschluss eine Festanstellung im Unternehmen erhielten.

„Wie in den Jahren zuvor sind wir auch 2019 wieder deutlich gewachsen und konnten unseren Umsatz erneut erheblich steigern“, erklärte Jürgen Schuster, der Geschäftsführer der Raumschmiede GmbH. „Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung auch in unserem Jubiläumsjahr 2020 fortzusetzen. Mit unseren drei Shops sind wir bestens im gesamten Möbelsortiment aufgestellt, um auch weiterhin vom stark wachsenden Onlinekaufinteresse unserer Kunden zu profitieren.“

Über Raumschmiede GmbH

Die Raumschmiede GmbH betreibt die drei Online-Fachgeschäfte Garten-und-Freizeit.de (Garten- und Freizeitmöbel), Betten,de (Matratzen und Schlafzimmermöbel) sowie Piolo.de (Wohnungseinrichtung). 2019 lag der Bruttoumsatz der Raumschmiede GmbH bei über 60 Millionen Euro, die Anzahl der einzelnen Kundenbestellungen übertraf 150.000. Im Vergleich zu 2018 stiegen beide Werte im zweistelligen Prozentbereich. Das Gesamtportfolio der Raumschmiede-Shops umfasst derzeit über 30.000 verschiedene Produkte. Die Raumschmiede GmbH beschäftigt – Stand Februar 2020 – insgesamt 215 Mitarbeiter. Hiervon sind 125 am Firmenhauptsitz in Genderkingen, 50 am Standort Heubach sowie 40 am Standort der polnischen Tochterfirma HSF E-Commerce Sp. z o.o. in Posen beschäftigt.