Das ist der neue Geschäftsführer der Hama Technics AG

Rocco Rossetti zeichnet seit Mitte Januar dieses Jahres als Geschäftsführer für die Hama Technics AG in Volketswil in der Schweiz verantwortlich. Nach einer gemeinsamen Übergangsphase folgt Rossetti damit auf Mike Guler, der die Schweizer Tochterfirma von Hama auf eigenen Wunsch verlassen hat und sich in einer anderen Branche selbstständig machen wird.

20 Jahre Erfahrung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Schweizer Rocco Rossetti war bis Juli 2021 beinahe 20 Jahre beim Migros Genossenschafts-Bund in unterschiedlichen Positionen tätig, unter anderem als Spartenleiter Melectronics und Leiter Shared Services für alle Fachmärkte der Migros sowie in weiteren leitenden Funktionen bei SportXX und im NonFood im Category-/Demand-Planning.

Zweiter Geschäftsführer Wechsel innerhalb eines Jahres Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mike Guler bekleidet das Amt des Geschäftsführers der Hama Technics AG selbst erst seit gut einem Jahr. Er folgte im Januar 2021 auf Sarah Fuchs, die das Unternehmen für fünf Jahre leitete und dann auf eigenen Wunsch ausgeschieden war. Mike Guler ist seit gut 30 Jahren in der Branche tätig und bekleidete verschiedene Führungsfunktionen in Vertrieb und Einkauf, unter anderem als Geschäftsführer bei Media Markt.