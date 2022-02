Im Donau-Ries fahren Rufbusse jetzt auch sonntags

In den letzten Jahren wurden in großen Teilen des Landkreises abends und an Samstagen zusätzliche Rufbusse eingeführt. Nun können diese auch sonntags bestellt werden. Genaueres über die neuen Angebote und wie sie in Anspruch genommen werden können.

Dadurch hat der Landkreis ganz bewusst ein Angebot geschaffen, um auch Fahrgästen, die außerhalb der Bedienzeiten der regulären Linienverkehre unterwegs sind, Alternativen zum eigenen Pkw anzubieten.

Der Lechbus kommt gut an Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Die zusätzlichen Fahrten werden rund um Nördlingen, Oettingen, Monheim und Wemding sowie zum Teil auch um Donauwörth angeboten. Im Lechgebiet wird das Angebot bereits seit vielen Jahren durch den Lechbus ergänzt, der sich großer Beliebtheit erfreut. Die Verkehre für das Nordries wurden nun erneut ausgeschrieben und neu vergeben.

Erweiterung des Angebots Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Das Verkehrsunternehmen Schwarzer aus Nördlingen, welches mit den Verkehren beauftragt wurde, erweitert nun ab dem ersten Februar das Angebot. Jetzt können die Rufbusse auch sonntags zwischen etwa 8.00 Uhr und etwa 17.00 Uhr im Raum Nördlingen – Oettingen genutzt werden. Hierzu hat die Firma Schwarzer eine neue Telefonnummer eingerichtet.

So kann der Rufbus bestellt werden Unter 09081 240 40 911 können die Rufbusse für sonntags gebucht werden. Die Rufbuszentrale ist ab 6.00 Uhr besetzt. Alle anderen Rufbusse können weiterhin unter der bereits bekannten Rufnummer 09081 240 40 90 gebucht werden.

Beitrag zum Klimaschutz Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Landrat Stefan Rößle und Jörg Schwarzer freuen sich über die erneute Ausdehnung des Angbots, stellt diese doch einen weiteren Baustein zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit dar. Beide betonen aber auch, dass die Fortführung der Maßnahme von den Fahrgastzahlen abhängig sein wird.