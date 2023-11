IHK-Regionalversammlung Donau-Ries stellt sich neu auf

IHK-Wahl 2023

Der neue Vorstand der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries (v. l.): Matthias Hausmann (IHK-Regionalgeschäftsführer Nordschwaben), Rainer Hertle, Cornelia Kitzsteiner, Michael Scholz, Andreas Dirr, Jochen Schmidt, Sabrina Graf-Taglieber, Thomas Schröter, Dr. Marc Lucassen (Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben). Foto: IHK Schwaben

In der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries, dem regionalen IHK-Unternehmerparlament, will Andreas Dirr nach eigenen Angaben die Weichen für einen wettbewerbsfähigen und damit attraktiven Wirtschaftsstandort in einem aktuell herausfordernden Umfeld stellen. „Gemeinsam mit den Mitgliedern der Regionalversammlung werde wir die Region Donau-Ries vorantreiben“, sagt der Regionalvorsitzende in einem ersten Statement. „Wohlstand ohne Leistung gibt es nicht. Für eine leistungsfähige Wirtschaft werden Themenschwerpunkte sicher der Fachkräftemangel, sprich Ausbildung, eine stabile und bezahlbare Energieversorgung und eine gute Infrastruktur sein.“ Weitere Handlungsfelder der IHK-Regionalversammlung für die Legislaturperiode bis 2028 werden die Mitglieder Anfang des kommenden Jahres erarbeiten.

Interessensvertretung im IHK-Präsidium

Im neuen Präsidium der IHK Schwaben stellt jeder IHK Regionalbezirk ein Mitglied. Mit der Wahl zum Vorsitzenden verbunden ist der Vorschlag der Regionalversammlung Donau-Ries, Andreas Dirr ebenfalls als Interessensvertreter der regionalen Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Vertreten soll ihn Rainer Hertle, Thomas Schröter und Sabrina Graf-Taglieber. Die konstituierende Vollversammlung der IHK Schwaben, die über den Vorschlag entscheidet, findet am 16. Januar 2024 in Augsburg statt.

Ergebnisse bei den Vertretern

Die Regionalversammlung Donau-Ries hat zudem für ihre sieben Sitze in der IHK-Vollversammlung die Vertreter aus ihren Reihen gewählt. So werden aus der Wahlgruppe Industrie folgende Personen entsendet: Andreas Dirr (Fendt-Caravan GmbH), Rainer Hertle (SPN Schwaben Präzision Fitz Hopf GmbH) und Brigitte Stanzel (Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH). Aus der Wahlgruppe Dienstleistungen wurden Sabrina Graf-Taglieber (Fruchtlogistik FL GmbH) und Jochen Schmidt (4Sellers GmbH) bestimmt.

Die zwei Vertreter aus der Wahlgruppe Handel und Tourismus werden in den kommenden Tagen im schriftlichen Umlaufverfahren gewählt.

Ablauf der IHK-Wahl

Im Juli haben die wahlberechtigten Mitgliedsunternehmen der IHK aus 484 Kandidaten ihre Mitglieder in die elf IHK-Regionalversammlungen (deckungsgleich mit den Landkreisen und kreisfreien Städten) für die Legislaturperiode 2023 – 2028 gewählt. Das Wahlsystem sieht eine Wahl nach Region und Wahlgruppe beziehungsweise Branchen vor, um die Spiegelbildlichkeit der Gremien zur Mitgliederstruktur garantieren zu können. In den konstituierenden Regionalversammlungen werden die ersten personellen Weichen gestellt.

Zusammenkunft im neuen Jahr

Die neue Vollversammlung als oberstes Organ der IHK tagt zum ersten Mal am 16. Januar 2024. Ihre Mitglieder bestimmen den Präsidenten der IHK Schwaben, den dreiköpfigen Präsidiumsausschuss sowie die elf Präsidiumsmitglieder aus den Regionen. Die Vollversammlung setzt die Richtlinien der IHK-Arbeit fest und entscheidet über Fragen grundsätzlicher Bedeutung, beispielsweise über die Höhe der IHK-Beiträge, Satzung, Wahlordnung, Einrichtung und Besetzung von Ausschüssen.