Freistaat Bayern bezuschusst Straßenbau: Über 4,4 Millionen Euro für Tapfheim

Infrastruktur

Symbolbild. Die Stadt Tapfheim aus der Luft. Foto: Kleeblatt Medien GmbH

Die Gemeinde Tapfheim im Landkreis Donau-Ries investiert in ihre Verkehrsinfrastruktur und erhält hierfür Unterstützung vom Bayrischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

Für den Bau einer Fußgängerunterführung am Bahnhof hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter jetzt eine Förderung des Freistaats Bayern zugesagt: „Mit der neuen Unterführung verbessert die Gemeinde Tapfheim ihre Verkehrsinfrastruktur in zweifacher Weise: Der zentrale und östliche Teil Tapfheims wird noch besser an den Geh- und Radweg angeschlossen, der nördlich der Bahn verläuft. Zudem wird die Unterführung als Zugang zu einem neuen Bahnsteig auf der Nordseite des Bahnhofs dienen, den die DB ebenfalls mit einer Förderung durch den Freistaat errichten wird. Der Freistaat fördert die neue Fußgängerunterführung mit mehr als 4,4 Millionen Euro.“, begründet Bayern Verkehrsminister die Entscheidung.

Das beeinhalten die Bauarbeiten

Die Förderung umfasst den Neubau einer Geh- und Radwegunterführung direkt neben dem Bahnhofsgebäude, die auf beiden Seiten je einen barrierefreien Zugang sowie auf der Südseite einen Treppenaufgang zum vorhandenen Bahnsteig erhält. Damit entsteht ein Lückenschluss zwischen den vorhandenen öffentlichen Verkehrswegen nördlich und südlich der Bahnstrecke. Der Freistaat Bayern fördert diese Maßnahme mit rund 4,4 Millionen Euro nach Artikel 13f des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes. Schon in der Vergangenheit hat der Freistaat Bayern die Gemeinden des Landkreises finanziell gestützt.

Verkehrssicherheit und die Verbesserung der Infrastruktur

In den vergangenen fünf Jahren hat der Freistaat Bayern den Landkreis Donau-Ries und seine kreisangehörigen Gemeinden mit finanziellen Zuwendungen in Höhe von rund 16,2 Millionen Euro bei Straßen- und Brückenbaumaßnahmen unterstützt. Insgesamt erhalten Landkreise, Städte und Gemeinden in Bayern vom Freistaat jährlich rund 250 Millionen Euro für Projekte zur Verbesserung ihrer Infrastruktur. Dazu gehören neben der Verstärkung von Fahrbahnen und Brücken beispielsweise auch der Ausbau von Radwegen, der verkehrssichere Umbau von Kreuzungen oder der Bau von Busspuren.