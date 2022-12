Firma Zott engagiert sich bei den Johanniter Weihnachtstruckern

Für den guten Zweck

Das Team der Molkerei Zott packt Weihnachts-Pakete für den Weihnachtstruck der Johanniter. Foto: Zott

Mit über 600 Geschenkpaketen für die Ärmsten in Südosteuropa und Deutschland unterstützten die Genuss-Molkerei Zott und deren Mitarbeiter in Mertingen und Günzburg bereits das dreizehnte Jahr in Folge die Johanniter-Weihnachtstrucker. In vielen Abteilungen, bei den Mitarbeitenden zuhause, aber auch in der Zott Genuss-Welt in Asbach-Bäumenheim wurde dafür fleißig gesammelt, eingekauft und gepackt.

Zott verschickt mehr als 500 Pakete

Zott selbst steuerte wie in den vergangenen Jahren 500 Pakete zur Aktion bei und kümmerte sich um die Übergabe der Päckchen an die Johanniter, die den sicheren Weitertransport von Donauwörth in die Zielländer übernehmen.

Jedes der Weihnachtstrucker-Päckchen enthält Produkte, die die Not der Menschen vor Ort ein wenig lindern und Freude spenden sollen. Neben Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln sind daher auch Süßigkeiten und kleine Geschenke für die Kinder Teil der Pakete. Um sicherzustellen, dass alle in etwa gleichwertig sind, lieferte eine von den Johannitern bereitgestellte Packliste genaue Informationen, welche Produkte in die einzelnen Päckchen gehören.

Feierliche Verladung der Päckchen

Die Verladung der Zott-Päckchen fand in diesem Jahr wieder im feierlichen Rahmen bei Musik, Bratwürstchen und Punsch an den deutschen Standorten der Genuss-Molkerei statt. Zahlreiche Mitarbeitende brachten persönlich ihre Pakete vorbei und nutzten darüber hinaus die Möglichkeit, Geld für die Arbeit der Johanniter zu spenden.

In Mertingen waren auf Einladung von Zott zudem die Kinder der örtlichen Kindertagesstätte und der Grundschule beim Beladen des Lkw zu Gast. Auch sie durften sich über kleine Präsente zum Weihnachtsfest freuen.