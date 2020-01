erdgas schwaben gründet Gesellschaft mit Stadt Donauwörth

Die Stadt Donauwörth und erdgas schwaben werden bei der Energieversorgung in Donauwörths Stadtgebiet in Zukunft zusammenarbeiten. Anfang des Jahres ging hierfür eine neue, gemeinsame Gesellschaft „Gasnetz Donauwörth“ an den Start. Die Stadtwerke Donauwörth halten an dieser gemeinsamen Gesellschaft mit 51 Prozent die Mehrheit der Anteile. Dieser Schritt, mit dem die Stadt künftig einen wesentlichen Bereich ihrer Energieversorgung selbst mitgestalten kann, erfolgte auf Beschluss des Stadtrates am 9. Dezember vergangenen Jahres.

Uwe Sommer: Es profitieren alle Beteiligten

„Mit der gemeinsamen Gasnetzgesellschaft gehen wir neue Wege in der kommunalen Energiewirtschaft“, erklärte Oberbürgermeister Armin Neudert, „Gerade im Hinblick auf neue technologische Entwicklungen und Möglichkeiten im Zuge des Klimawandels können wir so als Stadt Einfluss auf die Energiewende und Infrastruktur vor Ort nehmen.“ Die Leiterin der Stadtwerke, Gertrud Hammer, führte als Beispiel aus, dass die Zukunft bestehender Gasnetze auch darin liege, regenerativ erzeugten Strom in Gas umzuwandeln. Dieser müsse dann in den Gasnetzen zu speichern und zu leiten sein, und bei Bedarf wieder zurück gewandelt werden können.

Markus Last, Sprecher der Geschäftsführung erdgas schwaben, sieht die neue Kooperation dabei als Erfolg: „Wir freuen uns über das Vertrauen des Donauwörther Stadtrates. erdgas schwaben ist ein Energieversorger aus der Region – das hat einen nachhaltigen ökonomischen Effekt. Die Arbeitsplätze sind hier und die Wertschöpfung geschieht vor Ort.“ Uwe Sommer, Geschäftsführer von Gasnetz Donauwörth ergänzte dazu: „Von der Kooperation profitieren alle Beteiligten. Donauwörth sichert damit die Teilhabe seiner Bürgerinnen und Bürger an der Energiezukunft.“

Keine Änderung für Kunden

Für die Donauwörther Erdgaskunden von erdgas schwaben ändert sich durch die Umstrukturierung nichts. Sie erhalten ihre Abrechnungen nach wie vor von erdgas schwaben, da der Netzbetrieb und der Netzvertrieb aufgrund gesetzlicher Vorgaben getrennt abgewickelt werden. Eigentümerin und Verantwortliche für die Entwicklung des Donauwörther Gasnetzes ist künftig die neue Gasnetz Donauwörth GmbH. Die Gaskonzession der Stadt wurde dazu auf die neue Gesellschaft übertragen. Für den operativen Betrieb bleibt wie bisher schwaben netz zuständig, die 100-prozentige Netztochter von erdgas schwaben. Sie ist auch weiterhin Ansprechpartner für Hausanschlüsse. Dazu wird das Gasnetz an schwaben netz verpachtet.