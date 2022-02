Das ist für den Girls' and Boys' Day in Donauwörth geplant

Ziel des Projekts Girls‘ and Boys‘ Day, welches am 28. April stattfinden wird, ist es, dass Schülerinnen männlich dominierte Berufsfelder kennenlernen – und als Gegenpart dazu natürlich auch, dass Schüler einen Einblick in Branchen bekommen, die eher weiblich dominiert sind.

„Machen Sie (wieder) mit und unterstützen Sie gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten junge Schülerinnen und Schüler frühzeitig beim Übergang von der Schule in den Beruf“, ruft Regina Wortmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Günzburg und Neu-Ulm, Arbeitgeber und Unternehmen auf, sich aktiv am Girls' und Boys' Day zu beteiligen.

Am Girls' Day erhalten Schülerinnen die Möglichkeit, sich über zukunftssichernde Berufe in den Bereichen Technik, Naturwissenschaft und Handwerk zu informieren, diese hautnah kennen zu lernen und wertvolle Unternehmenskontakte zu knüpfen. „Es gibt hierfür momentan nicht so viele Möglichkeiten, so dass Tage wie dieser aktiv genutzt werden sollten, um einen ersten Blick in das Berufsleben werfen zu können“, erklärt Regina Wortmann.

Auch Jungs können am 28. April neue Perspektiven für ihre Berufs- und Lebensplanung entdecken und Ausbildungsplätze kennenlernen, die sie bislang noch nicht in Betracht gezogen haben - beispielsweise im sozialen oder pflegerischen Bereich. „Der Girls´ und Boys´ Day bietet engagierten Firmen die Chance, sich frühzeitig als attraktiver Ausbildungsbetrieb zu präsentieren. Machen Sie also mit und seien Sie dabei!“, so die Bitte der Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagentur.