Das Ferienland Donauries bereitet sich auf die kommende Messesaison vor

Veranstaltung

Bei der traditionellen Messeschulung, die dieses Jahr auf dem Bergschreinerhof in Wolferstadt stattfand, informierte der Tourismusverein sein Messepersonal, darunter die Vertreter der Touristeninformationen im Landkreis, die Geoparkführer und die Mitarbeitenden der Geschäftsstellen vom Geopark Ries e. V. und dem Ferienland Donauries e. V., über die aktuellen Projekte und Veranstaltungen. Wie immer zum Jahresende beginnen für das Ferienland Donauries e. V. die Vorbereitungen für die Messesaison im kommenden Jahr.

Diese Messen stehen an

Der Bergschreinerhof bot dem teilnehmenden Messepersonal ein informatives Rahmenprogramm. So fand vor der eigentlichen Schulung eine Führung über den Bauernhof statt, bei der die Familie Färber ihr nachhaltiges Konzept von Tierhaltung und Gastronomie vorstellte.

Die Messesaison 2024 beginnt im Januar, wo das Ferienland Donauries e. V. und Geopark Ries e. V. mit einem neuen Messestand vertreten. Mit der CMT in Stuttgart, der Afa in Augsburg, der F.re.e in München und der Freizeitmesse in Nürnberg ist der Messekalender des Ferienland Donauries e. V. gut gefüllt.

Vorsitzende des Ferienlands Donauries über die kommende Messesaison

"Mit den Auftritten auf den großen touristischen Besuchermessen wird Anfang des Jahres der Grundstein für die Sommersaison gelegt. Mit ihren abwechslungsreichen Angeboten und Freizeitaktivitäten ist unsere Region ein attraktives Reiseziel für die Besucher,” erklärt der Vorsitzende des Tourismusvereins und Landrat Stefan Rößle. Ein besonderes Highlight ist der neue Messestand. Mit großflächigen Bildern, hellen Farben und einer modernen Aufmachung fügt er sich perfekt in das neue Corporate Design des Ferienland Donauries e. V. ein.

Klemens Heininger, Geschäftsführer des Ferienland Donauries e. V. blickt positiv auf die Tourismus-Saison 2024: “Auf den Messen Anfang 2023 war nach der pandemiebedingten Pause bereits zu spüren, dass die Menschen verreisen wollen und Lust auf etwas Neues haben. Wir freuen uns auf unsere Gäste!”