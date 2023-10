Aiwanger auf Wasserstoff-Mission in Donauwörth

Mobilitätswende

Hubert Aiwanger zu Besuch bei MR Plan in Donauwörth. Foto: MR Plan

Die Wasserstoff-Zukunft im Donau-Ries schreitet voran. Bei einem Besuch des bayerischen Wirtschaftsministers Huber Aiwanger in Doanuwörth, stellte die MR Plan Group ihr Kompetenzzentrum im Bereich Wasserstoff vor. In Zukunft möchte das Unternehmen damit ein großes Ziel verfolgen.

Die Spannung ist groß, als am Montagvormittag der mit Wasserstoff betriebene BMW mit Münchner Kennzeichen in den Parkplatz des Headquarters der MR Plan Group in Donauwörth einbiegt. Aus dem Auto steigt niemand geringeres als der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Das Interesse und das Potenzial der Projektaktivitäten beim Thema Wasserstoff ist groß und um im Landkreis Donau-Ries etwas nachhaltig voranzubringen, braucht es Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium.

Potenzial für Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur

Der Geschäftsbereich der MR Plan Group, der sich mit Wasserstofftechnologie beschäftigt wächst. Die erste seitens MR Plan geplante Wasserstofftankstelle in Hofolding ist bereits eröffnet und diverse weitere Projekte sind geplant. Als wirtschaftsstarke Region gibt es im Donau-Ries viel Potenzial für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Der erste realisierbare Schritt wäre die Errichtung einer Wasserstofftankstelle.

Geschäftsführer Mayer kritisiert Politik

Das nötige Know-How bringt die MR Plan durch das hauseigene Competence Center Hydrogen Green Energy bereits mit, was noch fehlt ist der politische Wille. Dies betonte Geschäftsführer Claus R. Mayer gegenüber der Presse: „Wenn dieser gegeben ist, könnte die Wasserstofftankstelle bereits in zwei bis zweieinhalb Jahren im Landkreis stehen und genutzt werden.“

Aiwanger soll Wasserstoff-Thema auf politische Agenda bringen

Mit Wirtschaftsminister Aiwanger hatte die MR Plan Group hierfür Besuch eines Wasserstoff-Befürworters. Das Unternehmen freu sich, durch ihn das Thema Wasserstoff im Wirtschaftsministerium auf die Agenda zu bringen. Die Aussichten, bald die Kompetenz auch für den Landkreis nutzen zu können, sieht MR Plan als durchaus positiv. Für die Energiewende sei dies eine Gelegenheit, die man ergreifen will und sollte.

Eintrag im goldenen Buch der Stadt Donauwörth

Im Anschluss an die Vorstellung der MR Plan Group durch die Geschäftsführer Claus R. Mayer und Thomas R. Mayer und speziell dem Geschäftsbereich der Hydrogen Green Energy durch Alexander Kümmelschuh, folgte ein Plädoyer für den Ausbau der Wasserstofftechnologie durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten. Im Beisein des Oberbürgermeisters Jürgen Sorré sowie Vertretern des Stadtrats ergab sich zudem die Chance, dass sich Aiwanger im goldenen Buch der Stadt Donauwörth eintragen konnte.