Das ist die neue Zentrale von MTC Micro Tech Components

Umzug

So sieht das neue MTC-Gebäude in Dillingen aus. Foto: MTC

In wenigen Monaten will MTC seine neue Firmenzentrale beziehen. Warum das Projekt für das Unternehmen ein Meilenstein ist.

Die MTC Micro Tech Components GmbH, ein Hersteller von EMV-Abschirmungsmaterialen, Metallteilen und thermisch leitenden Materialien, will diesen September ein neues Verwaltungs- und Logistikgebäude beziehen. Dieser Schritt markiert, heißt es in einer Mitteilung, einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung des Technologieunternehmens und bilde damit das starke Wachstum der vergangenen Jahre ab.

So schätzt der MTC-Geschäftsführer Matthias Kronmüller den Umzug ein

„Wir können es kaum erwarten, unseren ersten Tag in den neuen Räumlichkeiten zu erleben“, äußert sich Geschäftsführer Matthias Kronmüller begeistert zum bevorstehenden Umzug. Durch die Verdoppelung der Bürofläche entsteht ausreichend Platz für weitere Mitarbeiter. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Ausbildung junger Menschen seien wichtige Säulen der MTC-Wachstumsstrategie, „denn Menschen machen den Unterschied“, sagt Matthias Kronmüller. Auch die Lagerfläche wird um ein Vielfaches vergrößert. Dank eines modernen Hochregallagers können damit die Logistik- und Versandabläufe weiter optimiert werden. Neue Flurförderfahrzeuge und flexible Laderampen sorgen für eine effiziente In-House-Logistik mit kurzen Lieferzeiten.

MTC fokussiert Nachhaltigkeit in der neuen Firmenzentrale

MTC möchte außerdem ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung legen. Das neue Gebäude wurde nach den aktuellen Standards gebaut, erklärt MTC. Die Energieversorgung erfolge ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen. Zum Heizen der Produktionshalle und der Büros wurde ein kohlenstoffneutrales Holzpellet-Heizsystem eingebaut. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes versorgt das Unternehmen mit selbst erzeugtem Strom und trägt somit zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei. E-Ladesäulen stehen vor dem Gebäude zur Verfügung.