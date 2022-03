In Dillingen haben die Novavax-Impfungen begonnen

Inzwischen können sich die in medizinischen und pflegerischen Berufen tätigen Menschen auch mit dem neuen Impfstoff von Novavax impfen lassen. Dazu bietet das Impfzentrum auch eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen an. Neben den priorisierten Berufsgruppen wird auch der allgemeinen Bevölkerung eine Impfung mit dem proteinbasiertem Impfstoff Nuvaxovid von Novavax angeboten

Empfehlung zur Grundimmunisierung ab 18 Jahren

Für den vollständigen Impfschutz mit Nuvaxovid sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Die ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Impfstoff allen Personen ab 18 Jahren für die Grundimmunisierung. Eine Impfung für Genesene mit Novavax (Genesenenimpfung) ist möglich, allerding ist er noch nicht für Auffrischungsimpfungen (Booster) zugelassen.

Wirkung und Zusammensetzung des Impfstoffs

Der Impfstoff Nuvaxovid ist ein sogenannter Proteinimpfstoff, der Coronavirus ähnliche Partikel, bekannt als Spike-Partikel, enthält. Das Immunsystem wird durch die Impfung angeregt entsprechende Abwehrstoffe gegen den SARS-CoV2-Virus zu bilden. Druch die Impfung entstehen im Körper keine Coronaviren, genauso wenig können sich die im Impfstoff enthaltenen Eiweißpartikel im Körper vermehren. Nuvaxovid enthält keinerlei Erbeinformationen wie mRNA oder DNA.

Landrat steckt Hoffnung in den neuen Impfstoff

Landrat Leo Schrell hofft, dass viele der Menschen, die bislang ungeimpft und skeptisch gegenüber den bisherigen Impfstoffen eingestellt sind, das Angebot zur Impfung mit dem Impfstoff von Novavax nutzen um sich und andere zu schützen.