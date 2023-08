IHK zeichnet Grünbeck und Johann-Michael-Sailer Gymnasium aus

Auszeichnung

Von links: Daniel Eisen und Jasmin Allerberger, Ausbildungsleiter bei Grünbeck, Schulleiter Kurt Ritter und Leiterin P-Seminar Maria Schenk. Foto: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Ende Juli fand im Haus der Wirtschaft in Dillingen die IHK-Best-Project-Veranstaltung statt. Hier wurden Auszeichnungen für Schulpartnerschafts-Projekte zwischen Schulen und Unternehmen in Bayerisch-Schwaben verliehen. In diesem Jahr feiert die IHK Schwaben das zehnjährige Bestehen des Projekts „Schulpartnerschaften“. Zu diesem Jubiläum schrieb sie einen Wettbewerb aus. Besonders erfolgreiche Kooperationen über nicht alltägliche Aktionen und Projekte sowie Best-Practice-Beispiele wurden in diesem Rahmen ausgezeichnet.

„Werde Wasser-Wisser“ erhält Auszeichnung

Eine unabhängige Jury hat unter den eingereichten Projekten die zehn besten ausgewählt. Das Projekt „Werde Wasser-Wisser“, gemeinsam auf die Beine gestellt von den P-Seminaren des Sailer-Gymnasiums Dillingen und der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, erhielt zur Freude aller den 2. Platz. In diesem Fall erhält das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium einen Geldpreis von 2.000 Euro sowie Sachpreise für die Schüler.

Das steckt hinter dem Grünbeck-Projekt

Das ausgezeichnete Projekt umfasst mehrere unterschiedliche Bausteine beziehungsweise Aktionen. Begonnen hat die erste Projektphase im September 2016 mit dem Wasserexperimentierkoffer für Grundschüler, 2017 folgte das Projekt „Azubis werden Wasser-Wisser“, anschließend als Weiterentwicklung der Wasserexperimentierkoffer für Kindergärten. 2020 war das Projekt „Gesellschaftsspiel ‚Werde Wasser-Wisser‘“ an der Reihe und in diesem Jahr begann das Projekt „Werde Wasser-Wisser“, in Form einer interaktiven Wasserrallye für Klein und Groß, um spielerisch das Thema Wasser bei einem Spaziergang zu entdecken.

Finanziell unterstützt werden die Projekte durch die Loni und Josef Grünbeck-Stiftung.