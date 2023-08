Grünbeck Azubis erhalten Staatspreis

Auszeichnung

Von links: Nico Mengele, Carolin Jaumann und Johannes Wurm erhielten vor Kurzem den Bayerischen Staatspreis für herausragende Leistungen in der Berufsschule. Foto: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Ende Juli sind in der Ingolstädter Berufsschule (Staatliche Berufsschule 1) die Bayerischen Staatspreise für Berufsabsolventen verliehen worden. Carolin Jaumann hat im Januar dieses Jahres bei der Höchstädter Wasseraufbereitungsfirma Grünbeck ihre Ausbildung zur Fertigungsmechanikerin vorzeitig mit der Note 1,0 abgeschlossen. „Während der Ausbildung bei Grünbeck habe ich sehr viel gelernt und mich persönlich weiterentwickelt. Ich wurde in allen Phasen der Ausbildungszeit von meinen Kollegen und vor allem von meinem Ausbilder Erich Kapfer bestens unterstützt. Die Ausbildung bei Grünbeck hat mir viel Spaß bereitet und ich würde mich immer wieder dafür entscheiden“, sagt Carolin Jaumann. „Außerdem ist es perfekt für mich, dass ich nach der Ausbildung im Rahmen eines Trainee-Programms in die Technische Dokumentation übernommen wurde. Ich bin gespannt, was die Zukunft bei Grünbeck für mich bereithält.“

Industriemechaniker Nico Mengele erhält Staatspreis

Industriemechaniker Nico Mengele hat am 21. Juli 2023 in der Berufsschule Lauingen ebenfalls den Bayerischen Staatspreis für seinen Schulabschluss mit 1,2 erhalten. Er sagt dazu: „Die Ausbildungszeit bei Grünbeck war sehr interessant und vielseitig für mich. Sie hat mir Spaß gemacht, vor allen Dingen auch deshalb, weil die Zusammenarbeit im Team super war. Enorm wichtig war mir auch der hervorragende Zusammenhalt unter den Auszubildenen. Durch die unterschiedlichsten Tätigkeiten konnte ich mir ein breites Wissen aneignen. Daher bin ich für viele Aufgaben, die noch kommen werden, bestens vorbereitet, insbesondere auch dank unserem Ausbilder Erich Kapfer. Aus meiner Sicht kann ich anderen Jugendlichen eine Ausbildung bei Grünbeck wärmstens empfehlen. Ich bleibe sehr gerne bei Grünbeck, weil ich das Gefühl habe, dass es ein zukunftssicheres und übersichtliches Unternehmen ist.“

Johannes Wurm wird ausgezeichnet

Johannes Wurm, Fertigungsmechaniker, hat nach 3-jähriger Ausbildungszeit mit einem Notendurchschnitt von 1,3 die Ausbildung abgeschlossen. Sein Resümee: „Es war eine prägende und positive Zeit für mich. Ich fühlte mich von Anfang an sehr gut aufgehoben und wurde durch meinen Ausbilder und die Kollegen bestens unterstützt. Besonders gefallen hat mir, dass die einzelnen Ausbildungsschritte nach und nach grundlegend intensiv geübt wurden. Erfreulich war für mich, dass auch dann, wenn mal etwas nicht so gut geklappt hat, viel Verständnis entgegengebracht und immer nach einer guten Lösung gesucht wurde. Nicht nur mein direkter Ausbilder Erich Kapfer, sondern auch die Ausbildungsleiter Daniel Eisen und Jasmin Allerberger hatten immer ein offenes Ohr für alle Belange. Die Ausbildungszeit bei Grünbeck hat mir sehr viel gebracht und dadurch bin ich bestens gerüstet für das vor mir liegende Berufsleben.“

So schätzt Grünbeck die Auszeichnung seiner Azubis ein

„Diese Auszeichnungen bestätigen nicht nur den Erfolg der beiden Auszubildenden, sondern spiegeln auch die Qualität unserer Ausbildung wider. Zusätzlich erwähnenswert ist, dass Carolin und Nico trotz verkürzter Ausbildungszeit dieses hervorragende Ergebnis erzielen konnten. Herzlichen Glückwunsch“, sagt Ausbildungsleiter Daniel Eisen. Sandra Stricker, Personalleiterin bei Grünbeck, ergänzt dazu: „Besonders freut uns, dass sowohl Carolin Jaumann als auch Nico Mengele und Johannes Wurm in unserem Unternehmen bleiben und ihr in der Ausbildung erworbenes Wissen zukünftig bestens einbringen können.“ Aus Sicht des Ausbilders Erich Kapfer waren sowohl das Engagement als auch der Einsatz von Carolin, Nico und Johannes überdurchschnittlich, ebenso die Arbeitsqualität. Er freut sich mit allen über die Auszeichnungen.

Carolin Jaumann und Ausbildungsleiter Daniel Eisen haben mit Stolz den Bayerischen Staatspreis in Ingolstadt entgegengenommen. Foto: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH