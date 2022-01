Dillinger Landrat Leo Schrell tritt nicht erneut an

Dillingens Landrat Leo Schrell tritt bei der nächsten Landratswahl am 15. Mai nicht an. Das teilte er am Freitag mit.

Am Sonntag, 15. Mai 2022, findet im Landkreis Dillingen a.d.Donau die nächste Landratswahl statt. Dillingens derzeitiger Landrat, Leo Schrell, wird auf eine erneute Kandidatur verzichten. Das teilte er am Freitag mit.

„Am 15. Mai werde ich mich nicht erneut um das Amt des Landrats in unserem Landkreis bewerben. Dies wäre zwar möglich, allerdings bin ich der Meinung, dass es nach dann mehr als 38 Jahren in der Kommunalpolitik, davon mehr als 14 Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister in Buttenwiesen und 18 Jahren als Landrat, genug sein sollte. Zudem kann ich so mit einem guten Gefühl sowie gesund und fit meinen Abschied selbst bestimmen. Insofern ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich anderen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen."

Damit endet die Amtszeit von Landrat Leo Schrell nach 18 Jahren mit Ablauf des 12. Juli 2022. Leo Schrell ergänzt: „Insbesondere im Amt des Landrats sind die persönlichen Freiheiten auf ein Minimum beschränkt. Einen klassischen Feierabend gibt es selten, der gesamte Tagesablauf, und das meist sieben Tage in der Woche, wird von der Aufgabenfülle bestimmt. Trotzdem empfinde ich mein Amt nur sehr selten als belastend, sondern vielmehr ganz überwiegend als bereichernd. Als Landrat bin ich in wesentlichen Teilen meiner Zeit fremdbestimmt. Künftig möchte ich über meine Zeit weitestgehend frei verfügen können, weniger Akten und mehr Bücher lesen, weniger Dienst- und mehr Städtereisen machen. Bis zum 12. Juli 2022 werde ich unverändert meine volle Kraft und Konzentration meinen Aufgaben als Landrat widmen."