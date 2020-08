Das ist der neue Verwaltungsrat der Sparkasse Dillingen-Nördlingen

Im Rahmen der jüngsten Verwaltungsratssitzung der Sparkasse Dillingen-Nördlingen erfolgte die Verabschiedung langjähriger Verwaltungsratsmitglieder, die dem Aufsichtsgremium der Sparkasse über Jahre, teilweise Jahrzehnte angehört haben. Der Verwaltungsratsvorsitzende, Landrat Leo Schrell, würdigte in seiner Laudatio deren besondere Verdienste für die positive Entwicklung der Sparkasse und auch für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region der seit kurzem fusionierten Sparkasse Dillingen-Nördlingen.

Ehrung von Verwaltungsrat-Mitgliedern

Drei der Verwaltungsratsmitglieder wurden mit der Dr. Johann Christian-Eberle Medaille in Gold geehrt. Darunter zählt Hermann Faul: Er vertrat als Oberbürgermeister in der Zeit von 2006 bis 2020 die Stadt Nördlingen zuerst als Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Nördlingen und anschließend in der fusionierten Sparkasse Dillingen-Nördlingen als stellvertretender Vorsitzender. Er engagierte sich dabei vor allem für den Mittelstand und Unternehmen.

Als Vertreter der Stadt Wertingen gehörte der langjährige stellvertretende Landrat Alfred Schneid dem Gremium von 2002 bis 2008 sowie von 2014 bis 2020 an. Mit großem Engagement setzte er sich dabei für die Belange der Sparkasse im Geschäftsgebiet, insbesondere für den Bereich Wertingen, ein.

Erich Schmidt hat als Vertreter der Wirtschaft aus dem Bereich Nördlingen in der Zeit von 2008 bis 2020 die Geschicke der Sparkasse mitgestaltet. Als Unternehmerpersönlichkeit eines der größten Arbeitgeber in Nördlingen brachte er sein fachliches Wissen und seine große Erfahrung aus der Perspektive der Wirtschaft in den Verwaltungsrat ein.

Rund 24 Jahre hat Bernd Brenner als Wirtschaftsvertreter aus dem Landkreis Dillingen dem Aufsichtsgremium der Sparkasse angehört. Für diese herausragende Leistung wurde er mit der Sparkassenverdienstmedaille in Gold, der höchsten Auszeichnung, die die bayerische Sparkassenorganisation zur vergeben hat, geehrt. Diese besondere Auszeichnung kann nur an Verwaltungsratsmitglieder mit mindestens 18 Jahren Gremienzugehörigkeit verliehen werden.

Der neue Verwaltungsrat der Sparkasse Dillingen-Nördlingen

In einer Zweckverbandsversammlung am 2. Juli 2020 wurde der neue Verwaltungsrat gewählt. Damit kann das neue Gremium unter der bewährten Führung des Verwaltungsratsvorsitzenden, Landrat Leo Schrell, seine Tätigkeit nunmehr aufnehmen. Der neue Verwaltungsrat der Sparkasse Dillingen-Nördlingen setzt sich wie folgt zusammen:

Leo Schrell, Vorsitzender des Verwaltungsrates, Landrat des Landkreises Dillingen an der Donau

David Wittner, 1. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Nördlingen

Frank Kunz, 2. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Dillingen

Stefan Rößle, weiterer stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, Landrat des Landkreises Donau-Ries

Miriam Gruß, 1. Bürgermeisterin der Stadt Gundelfingen

Willy Lehmeier, 1. Bürgermeister der Stadt Wertingen

Gerrit Maneth, 1. Bürgermeister der Stadt Höchstädt

Katja Müller, 1. Bürgermeisterin der Stadt Lauingen

Jörg Schwarzer, Stadtrat der Großen Kreisstadt Nördlingen

Ulrich Lange, MdB, Mitglied des Kreistages Donau-Ries

Josef Hertle, Vertreter der Wirtschaft für den Landkreis Dillingen an der Donau

Christoph Denzel, Vertreter der Wirtschaft für den Landkreis Dillingen an der Donau